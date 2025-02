Hasta 18 reglas que debes conocer si te mueves en bicicleta Como el resto de conductores, los ciclistas deben conocer y respetar las normas de circulación. Y no cumplirlas, conlleva una serie de sanciones

En los años previos ya se venía advirtiendo un uso cada vez más extendido de la bicicleta, pero el confinamiento por la pandemia, o más bien, el desconfinamiento -esas ganas de salir a la calle a cualquier precio, incluso embutidos en mallas delatoras- hicieron el resto. Las calles se llenaron de bicicletas y las tiendas no fueron capaces de atender a tamaña demanda. Nunca a lo largo de la historia se han vendido tantas bicicletas en España en un solo año, según las cifras que recoge el informe del sector de la bicicleta de AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, en colaboración con Cofidis. De hecho, en todo 2020 se llegaron a vender más de 1,5 millones de bicicletas, un incremento del 24,10% en comparación con el año anterior.

Pero, ¿sabemos las reglas que debemos cumplir cuando salimos de casa subidos en la bicicleta? Como el resto de conductores, los ciclistas deben conocer y respetar las normas de circulación. Y no cumplirlas, conlleva una serie de sanciones, según nos recuerdan desde la Dirección General de Tráfico (DGT):

1. Teléfono móvil no: Mientras conducimos una bici está totalmente prohibido usar el teléfono móvil. También están prohibidos los auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido. Los auriculares limitan la capacidad auditiva y pueden provocar distracciones. La sanción es de 200 euros.

2. Advertir la frenada: El ciclista puede advertir una frenada brusca moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo, con movimientos cortos y rápidos. Esta es una señal aconsejable para evitar alcances, en ningún caso obligatoria, ya que requiere soltar el manillar en una reacción muy rápida.

3. Por el carril bici: Por seguridad, en ciudad y en carretera es siempre recomendable –no obligatorio– circular por los carriles bici siempre que estén disponibles.

4. Nada de alcohol: Sí, la tasa máxima de alcoholemia para los conductores en general (0.5 g/l de alcohol en sangre o de alcohol en aire espirado superior a 0.25 miligramos por litro) también afecta a los ciclistas. Igualmente están obligados, como otros conductores, a someterse al test de alcoholemia si son requeridos por un agente. Alcoholemia positiva son entre 500 y 1.000 euros (según la tasa y la reincidencia).

5. Un pasajero de hasta 7 años: En bicicletas solo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad, en asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad. Llevar incorrectamente a un niño supone 100 euros de sanción.

6. Enciende las luces: Siempre que circulen de noche, en pasos inferiores o por túneles, los ciclistas deben llevar las luces encendidas delante y detrás para ver y hacerse visibles; si no serán 200 euros de multa.

7. Prioridad a los peatones: Los ciclistas también deben ceder el paso ante un paso para peatones debidamente señalizado y cuando giran para entrar en otra vía y hay peatones cruzándola, aunque no haya paso. No respetar la prioridad de paso de los peatones son 200 euros.

8. Prioridad de paso: Los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor cuando circulan por un carril bici, por un paso para ciclistas o por arcén debidamente señalizado. En el resto de situaciones, deben respetar las prioridades de otros usuarios como establezcan las normas y las señales; si no supondrá también 200 euros de sanción.

9. En grupo: Los ciclistas cuando circulan en grupo gozan de prioridad –todos ellos, del primero al último– en las glorietas, al igual que en el resto de las intersecciones, cuando el primero de los ciclistas ya haya entrado en ella. Asimismo, los ciclistas tienen permitido circular en filas de dos en carretera, orillándose todo lo posible a la derecha de la vía. En cambio, en tramos sin visibilidad (como curvas) y cuando formen aglomeraciones no podrán circular en paralelo y deberán colocarse en hilera. Circular en carretera en grupos sin orden son 100 euros.

10. Iniciar la marcha: Antes de iniciar la marcha, todos los ciclistas deben –como el resto de los conductores–observar la vía a la que se va a incorporar, comprobar que no circulan otros vehículos cerca o que se encuentran tan lejos que no hay peligro alguno para iniciar la marcha y señalizar la maniobra. Incorporarse de forma peligrosa son 200 euros.

11. Respetar las señales: Las señales de los semáforos, al igual que las verticales (stop, ceda el paso, velocidad limitada...), son para todos los conductores, incluidos los ciclistas. Saltarse un semáforo conlleva una multa entre 150 y 500 euros.

12. Señalizar maniobras: Además de la incorporación a la circulación, en bici también es obligatorio señalizar otras maniobras, como los giros, los cambios de sentido y de carril. Las señales se puede hacer tanto con el brazo derecho, extendiéndolo horizontalmente a la altura del hombro, como con el izquierdo, doblándolo en ángulo. No señalizar una maniobra son 200 euros.

13. Casco: El casco protector es obligatorio solo para los menores de 16 años. Para los demás ciclistas es solo recomendable y siempre aconsejable. Y en carretera, es obligatorio para todos los ciclistas un casco de protección homologado, con tres excepciones: en subidas prolongadas, por razones médicas o con calor extremo. Es fundamental ponérselo correctamente y llevarlo siempre abrochado para que no pueda salir despedido. Circular sin casco cuando es obligatorio te supondrá 200 euros

14. Los pasos de peatones, andando: En contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones (no confundirlos con los pasos para ciclistas). Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando; si no tendrás que pagar 200 euros.

15. Por la acera no: Está prohibido circular en bici por aceras y zonas peatonales, a no ser que esté señalizado como carril-bici de uso compartido con peatones, penalizado con 100 euros.

16. Por la derecha: En ciudad, las bicicletas deben circular lo más próximo a la derecha de la vía, dejando una separación de seguridad con el bordillo o con los vehículos estacionados. Y si van en grupo, podrán circular en columna de a dos como máximo. Circular en ciudad en grupos sin orden, 100 euros.

17. Reflectantes: Cuando sea obligatorio encender las luces, también deberán llevar una prenda reflectante para que los demás conductores puedan distinguirlos a 150 metros de distancia. Circular sin reflectantes serán 80 euros.

18. Por el arcén: En carretera, los ciclistas deben utilizar el arcén de su derecha, si existe, para circular. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados en condiciones seguras. Ocupar la calzada cuando es posible circular por el arcén conlleva una sanción de 200 euros.