Guía para viajar en 'camper' por primera vez

El 'camper' se ha convertido en el mejor aliado para una escapada de fin de semana. Adiós estrés, aglomeraciones, horarios... solo se necesita saber a dónde ir. Aunque antes de nada, comprender que el 'camper' es una furgoneta a la que se le han incluido en el interior y exterior todos los elementos necesarios para poder utilizarla como vivienda, normalmente homologada para 2, o 4 como mucho.

Pero además hay que tener en cuenta sus características especiales para viajar con total seguridad, evitar multas y otro tipo de percances. Es esencial concienciarse de la existencia de ángulos muertos, mucho mayores en vehículos de estas dimensiones. Por lo tanto, si es la primera vez que se conduce este tipo de vehículos o no se tiene experiencia, se deben practicar algunas maniobras antes de iniciar un viaje, como, por ejemplo, el aparcamiento, la marcha atrás y el giro cerrado, ya que son más complicadas.

Y las normas en carretera son las mismas que en un vehículo convencional. Los pasajeros deben viajar con cinturón de seguridad, los niños con altura menor de 1,35 metros en un sistema de retención infantil (sillita o alzador), y las mascotas en trasportín (inmovilizado) o con un arnés adecuado. Incluso que los productos de alimentación e higiene, así como la ropa y juguetes, entre otros enseres con los que se viaje, deben transportarse de forma segura en los armarios y compartimentos, para evitar que todos estos objetos salgan disparados en caso de impacto o maniobra brusca.

El destino

Los viajes en 'camper' suelen ser muy intensos ya que pueden ser muchas horas conduciendo, haciendo muchas paradas y llegar a calcular mal las horas de llegada al destino final, añadiendo el problema de que se haga de noche, no saber muy bien donde poder dormir y encontrarse en algún momento un poco perdido. La recomendación de los expertos de Roadsurfer es que «vayas planeando día a día la ruta que vas a hacer, investigar las zonas que vas a visitar y el lugar en el que vas a poder pasar la noche con tu 'campervan'. Es importarte tener ya una ruta trazada, pero también tener unos planes opcionales, por si hubiera algún problema o algún imprevisto».

Si es la primera vez que se viaja en 'camper' hay que tener en cuenta una serie de factores. No acampar la camper en cuestas o zonas un poco inclinadas ya que puede traer problemas a la hora de dormir. A la hora de buscar el sitio idóneo para pasar la noche, se debe procurar que sea debajo de un árbol, por ejemplo, ya que ayudará a evitar el frío sobre todo en las noches otoñales. También se debe evitar aparcar cerca de lagos o ríos ya que hará más frío al lado de zonas húmedas, y hay mosquitos.

Llegado este punto, es vital conocer la diferencia entre acampar y pernoctar. La acampada libre está prohibida en España, ya que para ello están reservadas las zonas de camping. Se considera que estás acampado cuando algunos de los elementos de la camper sobresalen del vehículo como, por ejemplo, el toldo y las ventanas oscilobatientes; o si hacemos uso de mesas y sillas en el exterior. También, cuando se realizan acciones que pueden ocasionar molestias, como cocinar. Asimismo, no es recomendable pernoctar en las áreas de servicio de autovías o autopistas para evitar ruidos y robos.

Organizar el espacio

En una 'camper' el espacio es limitado, por lo que la organización a la hora de elegir la ropa y los complementos que se vaya a necesitar durante el viaje es esencial. Según Roadsurfer, «lo ideal es no llevar cosas extras para que no ocupen espacio de más. Poco a poco sabrás lo que vas a necesitar y lo que no, es normal que suceda esto en la primera escapada con tu camper».

Eso sí, es esencial llevar siempre cargadores universales, por si se necesita cargar los dispositivos fuera de la campervan, una batería externa y artículos de higiene personal, así como un pequeño botiquín.

Equipamiento

En una 'camper' como la Volkswagen California es como si se estuviera en un apartamento. Tiene una cocina con una placa de gas con dos anillos, una cubierta estable que se puede utilizar como encimera, una nevera de 42 litros refrigerada por el compresor incorporado, además de un módulo con tres compartimentos de almacenamiento.

No en todos los hoteles tienes disponibles dos amplias camas y vistas al mar, por ejemplo. En esta camper puedes abatir los asientos traseros y convertirlos en una espaciosa cama, o bien recurrir al 'dormitorio' que se queda tras elevar el techo. Ahí, la parte frontal del techo elevador se puede abrir para crear una ventana panorámica. Con su gran espacio, por supuesto. En el interior, se encuentra una caja de almacenamiento plegable -encima del respaldo del banco del asiento- y un armario empotrado de dos piezas. Aunque no se debe pecar de novato. Solo se debe llevar la ropa necesaria. Los campings normalmente disponen de lavanderías donde se puede lavar la ropa y eso ayudará a ahorrar espacio en la camper.

Por último, la California cuenta con todo lo necesario para sentarse y disfrutar de un desayuno junto al mar o de una cena bajo las estrellas. 'Esconde' dos sillas en el portón trasero y una mesa en el panel de la puerta lateral de apertura. Muy fáciles de instalar y guardar sin ocupar espacio de habitabilidad.

Reglas de la camper

Las campers tienen dos baterías, una para la 'vivienda' y otra para el motor. Las tomas de corriente son de 12 voltios -suficientes para cargar el teléfono con tomas USB-, pero si se requiere un enchufe convencional, es necesario conectarla a la red o encender el motor.

Acampar fuera de las zonas habilitadas para ello, como campings, puede suponer una sanción grave -en la playa, por ejemplo, asciende a 1.500 euros-. Sin embargo, cada vez más casas rurales tienen presentes el público camper y habilitan espacios en sus fincas, con tomas de luz y acceso a baños.

Las autoridades tienen poca tolerancia con los residuos, tanto sólidos como líquidos, y solo puede deshacerse de ellos en zonas determinadas: en un camping o en algunas áreas de servicio de autopistas. La multa por verterlos deliberadamente pueden ascender hasta a los 3.000 euros.

Si bien siempre hay que proceder con sentido común, cabe saber que sacar sillas o toldos en zonas no permitidas puede suponer una sanción leve (de hasta 750 euros), mientras que deteriorar el mobiliario urbano u obstaculizar el tráfico puede llegar a los 3.000.

El documento necesario para viajar fuera de España es la Tarjeta Sanitaria Europea. También se debe guardar el número de contacto desde el extranjero del seguro. Además, es importante informarse de las tasas de peaje/obligación de distintivo del país a recorrer, así como zonas de emisión.

No se necesita un permiso de conducir especial para viajar. La mayoría de campers y autocaravanas pesan menos de 3.500 kilos, por lo que se pueden conducir con el carné B, de turismo. Si superan esta categoría, sí que se necesita el B96 o el B+E -en función del peso-, o bien el C1.