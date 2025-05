Las graves consecuencias de no utilizar el sistema de retención infantil en el coche En la última campaña de vigilancia y control del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil de la DGT se han detectado 317 niños con una talla de 135 cm o menor que viajaban en coche sin el sistema de retención infantil o haciendo un uso incorrecto del mismo

A pesar de que está más que demostrado que el uso correcto de los sistemas de retención infantil reduce entre un 60% y un 80% el riesgo de lesión grave y fallecimiento en caso de accidente y que, por esta razón, la Ley de Tráfico establece la obligatoriedad del uso de estos dispositivos de seguridad para todos aquellos niños y niñas con una altura igual o por debajo de los 135 cm, todavía son demasiados los menores que viajan sin hacer uso de este dispositivo de seguridad infantil. O que lo hacía de manera incorrecta.

En concreto, 317 niños y niñas, según una nueva campaña de vigilancia y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil realizado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales y autonómicas de todo el país durante una semana. Controlaron un total de 416.926 vehículos entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses con un balance nuevamente negativo.

«Es escandaloso y muy preocupante que 317 niños y niñas viajen en coche sin un sistema de retención que proteja sus vidas y no encontramos ninguna justificación para estar viviendo una realidad tan grave«, declara Elena Muñoz, miembro de AESVi. «Los niños son un colectivo vulnerable cuya seguridad depende de los adultos, por eso es gravísimo que en 2024 no se haya tomado conciencia de que el uso correcto de los sistemas de retención infantil salva la vida a los niños; es intolerable que haya tantos menores obligados a viajar en coche sin las medidas de protección necesarias y obligatorias para garantizar su seguridad», insiste.

«Es más que evidente que algo está fallando desde hace ya demasiado tiempo cuando en el año 2024 son 317 niños los que viajaban en coche completamente desprotegidos y en claro riesgo de fallecimiento o de sufrir una lesión de gravedad en el caso de producirse un siniestro vial», declara Muñoz. Y continúa «Parece obvio que algo no funciona en las políticas de protección de los menores en el automóvil, lo que debe llevar a las autoridades competentes a reflexionar acerca de la idoneidad o no de las políticas actuales basadas en la sanción y no en la pedagogía».

