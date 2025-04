La grave avería que puede ocasionar en tu coche no vigilar los filtros En el caso del aceite, aunque el filtro está preparado para garantizar el paso de aceite al motor en cualquier circunstancia, «abusar del paso de aceite sin filtrar al motor puede acarrear una grave avería por desgaste de los componentes»

La falta de un mantenimiento adecuado de los filtros del vehículo, bien por no respetar los periodos indicados en los manuales de los vehículos o bien por, directamente, no sustituirlos nunca, «puede tener distintas consecuencias dependiendo del tipo de filtro», advierte el experto en desarrollo de sistemas de filtración para automoción, MANN-FILTER. «Por ejemplo, en el caso de los filtros de aire y de combustible, la falta de mantenimiento se traducirá en un mal funcionamiento del motor, tirones, disminución de potencia, aumento de las emisiones de escape», explican desde la compañía, «pudiendo llegar incluso a provocar que el motor no arranque», concluyen.

En el caso del aceite, aunque el filtro está preparado para garantizar el paso de aceite al motor en cualquier circunstancia, MANN-FILTER señala que «abusar del paso de aceite sin filtrar al motor puede acarrear una grave avería por desgaste de los componentes».

Por su parte, un mantenimiento inadecuado de los filtros de habitáculo, ocasionará una ventilación inadecuada o nula del compartimento, empañamiento de los cristales, somnolencia, dolores de cabeza, etcétera.

Ante esta falta de mantenimiento, el vehículo emite una serie de señales a las que debemos atender. En el caso del habitáculo, lo primero que vamos a notar es un mal funcionamiento de la climatización y de la ventilación, por una reducida entrada de aire al compartimento. En aire, se va a notar una reducción de potencia, tirones o aumento del consumo. Y en el caso del filtro de combustible, se pueden notar tirones o una dificultad para arrancar. No obstante, en el caso del filtro del aceite no se notará ningún síntoma, «por lo que su revisión y mantenimiento se hacen aún más esenciales», recomiendan desde MANN-FILTER.

Como fórmula de mantenimiento, MANN-FILTER aconseja siempre descartar la limpieza o el soplado de los filtros. «Los filtros trabajan en profundidad, es decir, la suciedad se queda retenida en la estructura profunda de las fibras del medio filtrante por lo que la limpieza exterior es completamente ineficaz», explican y continúan destacando que «además, la presión de soplado puede ocasionar el desgarro del medio filtrante permitiendo el paso de suciedad indeseada al motor».