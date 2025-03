Francisco Hidalgo, director general de Dacia en España: «Los coches baratos ya no existen» Puntualiza que, «ahora hay que dar la mejor relación entre el precio y lo que recibimos a cambio»

Aprovechamos la presencia de Dacia en 'Automobile Barcelona' para entrevistar a Francisco Hidalgo, director general de la marca en España. Dacia es la marca que más cuota de mercado tiene en venta a particulares -8,1 por ciento en 2022- y que más crece en este mercado en 2023, con un 2.9 por ciento de incremento. La marca copa además casi el 90 por ciento de las ventas de coches con GLP y se adentra como pionera en el mercado 'camper' con un turismo como el Jogger.

¿Cuál es el secreto del éxito de Dacia?

Ofrecer a la gente lo esencial sin que les falte ni que les sobre, pero darle a la gente el producto justo requiere ir adaptándose. Hace 20 años ese coche era un Logan, una alternativa al coche de ocasión que era moderno, fiable y seguro. Eso era lo esencial hace 20 años. Hoy el público tiene más expectativas en tecnología, acabados, seguridad, etcétera, y Dacia ha sabido ir adaptándose a los cambios en su oferta, con modelos como el Spring eléctrico, el nuevo Jogger Hybrid o la gama GLP con etiqueta eco, pero esto es solo la mitad de la historia. La otra parte es lo que ocurre en la sociedad: con la pandemia la gente ya no quiere comprar cosas superfluas, y prefiere comprar un Dacia. Hay por tanto un doble movimiento: el acierto de los productos y el cambio de las tendencias de compra.

La mayoría de los Dacia en la calle son SUV o crossover, los segmentos más 'de moda', ¿Cómo se fraguó este acierto?

Nosotros fuimos la primera marca que permitía a la gente normal comprarse un SUV. Lanzamos el Duster en 2010, y el Sandero fue uno de los primeros en lanzar versiones 'Stepway' 'crossoverizadas', y desde siempre hemos preconizado este estilo de conectar con la naturaleza. El diseño es ahora más atractivo, pero el posicionamiento de Dacia lleva muchos años, y es ahora cuando le hemos dado más coherencia a la imagen de toda la gama, primero con un nuevo logotipo que se ha incorporado en tiempo récord a toda la familia, después, con una nueva imagen en todos los concesionarios y, por último, adelantándonos a las tendencias con, por ejemplo, un nuevo Jogger 'camperizado' con cama doble o tienda de campaña que podemos pedir en el concesionario.

Sois prácticamente la única marca que apuesta por el GLP con etiqueta eco y un coste de uso muy bajo, ¿Es bueno o malo estar solos en ese mercado?

La estrategia dentro del grupo Renault es ofrecer lo que la gente necesita a un precio justo. No vamos a ser pioneros tecnológicos, ya que ese rol lo tendrá Renault: electrificación, conducción autónoma, Google… nosotros llegaremos cuando el cliente esté listo, y el cliente pide ahora etiqueta eco con un coste de compra y de uso razonables. Para nosotros esa tecnología ahora es el GLP, que por unos cientos de euros más nos permite tener etiqueta eco, menos emisiones y un carburante con un coste bajo y menos fluctuante que otros. El que otras marcas no apuesten por el GLP se debe, sobre todo, a que cada marca tiene que concentrar sus inversiones en una sola tecnología porque no llegan a desarrollarlas todas, y nosotros creemos que el GLP es el presente, y nos gustaría tenerlo también con la normativa Euro 7, ya que cada vez tiene más demanda.

Todos los coches han subido de precio y los Dacia también, ¿Se acaban los Dacia baratos?

El coche barato ya no existe. El Logan costaba 6.000 euros, el Sandero 8.000 euros y algunos competidores de marcas generalistas diez mil euros. Todo eso se terminó debido a la subida de materias primas, de los suministros, del transporte y del coste de las tecnologías para pasar las normas de emisiones. Hoy un Dacia cuesta un mínimo de 15.000 euros y ya no es un coche barato. La ecuación ahora está en lo que recibo por mi dinero, y ahí Dacia es y seguirá siendo imbatible. Por este motivo, casi todo lo que vendemos es el modelo alto de gama, como el nuevo Xtreme, y no las versiones de acceso.

¿Os preocupa la llegada de fabricantes chinos?

Dacia es la marca que más crece en el mercado español respecto a 2022 y el año pasado fue líder en particulares. Tenemos cada vez más demanda, por lo que no nos preocupa la llegada de nuevas marcas, sino el 'tamaño del pastel'. El mercado español no está al nivel de ventas que necesitamos como país, y estas cifras van a influir en muchos frentes abiertos con el vehículo eléctrico, como donde se van a fabricar los coches o las baterías. Entramos en unos años en los que nos jugamos el futuro de la industria de automóvil en España y en Europa, no el de cada una de las marcas.