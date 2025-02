Ampliar Las carga debe ir en el maletero y no impedir la visibilidad F. P.

Flotadores, sombrillas o tablas, ¿cómo se deben llevar en el coche? Se debe garantizar la libertad de movimiento del conductor, que no haya nada que interfiera en su conducción y que estos objetos no puedan caer sobre la carretera Llevar la colchoneta mal colocada en la baca puede suponer una multa de nada menos que 200 euros por considerarse una infracción grave Cinco coches con grandes maleteros para no dejar nada atrás estas vacaciones