El Fiat 600 eléctrico más llamativo está firmado por dEmo y se exhibe en Ethereal

El nuevo Fiat 600 eléctrico se viste de gala gracias a Eladio de la Mora «dEmo». Bajo esta llamativa imagen salta de las calles a los showrooms, o lo que es lo mismo, ser parte de los platos fuertes de la exposición Ethereal dentro de la Semana del Arte de Madrid.

Desde la llegada del primer Fiat 600 en 1955, esta familia de modelos compactos se ha distinguido por reflejar el espíritu práctico y estético del diseño italiano sin perder de vida los placeres de la «dolce vita». En el nuevo Fiat 600 Eléctrico, esta filosofía se expresa en su línea, heredera de este clásico del automóvil, y en su gama de colores, que homenajea los grandes paisajes que se pueden contemplar desde los Dolomitas hasta el Mezzogiorno, Naranja Sun of Italy, Tierra Earth of Italy o Azul Sky of Italy son solo algunas de las propuestas.

Así, icono del diseño y del estilo de vida mediterráneo, este modelo acude a Ethereal de la mano de del polifacético artista pop y embajador Fiat dEmo. Nacido en Mora (Toledo) en 1960, se ha convertido en una de las grandes figuras del arte pop y urbano en España, además de un coleccionista de arte. Su espíritu creativo e inconformista ha sabido romper moldes y convencionalismos, con una filosofía desenfadada.

Los animales y el color son una de sus grandes obsesiones, con piezas en diversos colores como sus famosos osos de gominola, que han conquistado Miami y adornan plazas de varias localidades de la Comunidad de Madrid).

También ha aportado su toque personal a campos como la pintura abstracta o el diseño con dobles lecturas, juegos de colores e iconos que se introducen en la vida cotidiana del espectador. Una filosofía plasmada en lienzos, prendas de ropa, botellas de vino o elementos decorativos, como sus emblemáticas calaveras y Venus de Milo con la nariz roja.