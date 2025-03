Ferrari se luce en los prestigiosos premios de diseño Red Dot

El Ferrari Daytona SP3, 'Red Dot: Best of the Best'

Ferrari ha conseguido cuatro prestigiosos galardones en los premios de diseño Red Dot Award. El Ferrari Daytona SP3 se alzó con el 'Red Dot: Best of the Best', mientras que el 812 Competizione, el 812 Competizione A y el 296 GTB consiguieron sucesivos premios Red Dot.

Estos reconocimientos internacionales subrayan una vez más el trabajo del Centro Stile Ferrari, dirigido por Flavio Manzoni, desarrollando soluciones de vanguardia que convierten en únicos a los automóviles del fabricante con sede en Maranello, todo ello sin alterar nunca la simbiosis entre estética y funcionalidad, elemento fundamental del ADN de Ferrari.

Considerados como uno de los premios más importantes y prestigiosos de la industria del diseño, los Red Dot Awards premian la excelencia y el trabajo innovador de los mejores diseñadores del mundo. Fue en 1955 cuando comenzaron, teniendo lugar la edición de este año el 20 de junio en Essen, Alemania.

Entre 2015 y 2022, Ferrari ha ganado un total de 23 premios Red Dot. Ningún otro fabricante de automóviles ni siquiera ha podido acercarse a estos resultados en los 68 años de historia del premio. En las últimas ocho ediciones, el jurado ha otorgado a Ferrari el galardón más prestigioso, el 'Red Dot: Best of the Best', nada menos que en siete ocasiones. Este año el Ferrari Daytona SP3 siguió los pasos del FXX-K, el 488 GTB, el J50, el Portofino, el Monza SP1 y el SF90 Stradale.

El diseño del Ferrari Daytona SP3 se basa en una armoniosa yuxtaposición de contrastes entre superficies esculturales y sensuales que se alternan con líneas fuertes que recuerdan el papel dominante de la aerodinámica en los modelos de competición, y el diseño de automóviles de los años sesenta y setenta como el 330 P4, el 350 Can-Am y el 512 S. El mundo de los prototipos deportivos también inspiró la audaz decisión de equipar el automóvil con una carrocería tipo 'Targa' con techo rígido extraíble. Por todo ello, el automóvil brinda al conductor emociones únicas combinadas con una gran facilidad de uso.