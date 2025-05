Las recomendaciones de expertos para frenar los accidentes en carretera

J. Bacorelle Martes, 9 de enero 2024, 08:30 Comenta Compartir

El último balance provisional de siniestralidad vial de 2023 refleja un estancamiento de las cifras de personas fallecidas por siniestros mortales, con 1.048 siniestros contabilizados, que se han saldado con 1.145 víctimas mortales a 24 horas, solo tres menos, de las registradas en 2022.

El siniestro tipo sigue siendo una salida de vía en carreteras convencionales. De las 1.145 personas fallecidas, 849 (74%) lo hicieron en vías interurbanas, con 21 víctimas más que las que se contabilizaron en 2022. El 57% de los siniestros se produjeron en días laborales.

Por tipo de usuario, las víctimas pertenecientes a colectivos vulnerables (peatones, ciclistas o motoristas), siguen incrementándose. En 2023, fallecieron 463 personas, 38 más que en 2022 (+9%). Dentro del colectivo, los que mayor mortalidad han registrado son los motoristas, con un incremento del 19% con respecto al año anterior.

Por edad, la franja que ha contabilizado un mayor número de víctimas viales es la de 45-54 años, con un aumento del 11% con respecto a 2022. También ha aumentado la mortalidad infantil, con 22 menores fallecidos, la segunda cifra más alta registrada de la última década, desde 2014.

Durante la presentación del Balance, el ministro Grande-Marlaska apeló a la responsabilidad de los conductores para intentar reducir estas cifras de mortalidad. «Evitar las distracciones, respetar las normas de circulación y usar los sistemas de seguridad son tres simples elementos que pueden rebajar sobremanera estas dramáticas cifras y las tragedias humanas que hay tras ellas» señaló.

La Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) incide en la necesidad de poner el foco en la formación de los conductores, con módulos de concienciación y sensibilización vial en los centros de formación, que contribuyan a que los conductores presten más atención al volante, evitando las distracciones y los comportamientos de riesgo.

Para el presidente de ANAES, Álvaro Llamas, este llamamiento a la responsabilidad de los conductores por parte de la Administración, no es suficiente. Hay que reforzar sus conocimientos.

Para Llamas, «la Administración debería ser valiente y subir un peldaño más en materia de formación y poner en marcha los módulos de sensibilización y concienciación viales presenciales obligatorios para aquellas personas que van a obtener un permiso de conducir y extenderlo al resto de conductores, si es necesario. El comportamiento de los conductores al volante tiene una explicación, y para entenderla y corregirla, si es necesario, los módulos de sensibilización y concienciación vial, son una muy buena herramienta», señala.

«España no puede darse el lujo de quedarse estancada en estos datos, es necesario hacer un esfuerzo extra, por parte de todos, para bajar esta tasa de mortalidad en nuestras carreteras. No podemos pararnos, hay que seguir trabajando, y esos cursos contribuirían mucho a entender por qué se producen los accidentes y la psicología de los conductores infractores, para poder así reeducarlos y convertirlos en conductores responsables y concienciados.» sostiene.

Una «preocupante tendencia» para Pons Mobility

En opinión de Ramón Ledesma, consejero asesor de la consultora PONS Mobility, «si bien la cifra global de siniestralidad en las carreteras españolas sigue estancada, lo cierto es que la distribución de los fallecidos dentro de ese cómputo global sigue cambiando. El dato más significativo es que los usuarios vulnerables -especialmente, peatones y motoristas- pasan de representar el 37% al 40% de los fallecidos». Para Ledesma los datos muestran una «preocupante tendencia» respecto a los motociclistas, que siguen incrementando su porción de siniestralidad en el global. Así, en el año 2000 representaban un 6% de los fallecidos mientras que en el año 2023 ya representan el 25%. Para Ramón Ledesma, «las previsiones apuntan a que, sin medidas para revertir la tendencia, en 2030 un 30% de los fallecidos en carretera serán motoristas».

Respecto a los peatones, el consejero Ramón Ledesma señala que «mientras descienden cerca de un 10% los fallecidos en vehículos de cuatro ruedas, los peatones – especialmente en vías de alta capacidad- no descienden, representando ya 1 de cada 5 fallecidos en autopista».

Desde esta consultora proponen ala DGT como primera actuación visibilizar el problema. «Tenemos un problema especialmente llamativo con las motos de ocio y alta potencia /relación potencia /peso. Según datos de ANESDOR, en 2023 las motocicletas de más de 750 cc representaron el 17% del mercado y, éstas, cuentan en su mayoría con más de 1CV/ por kilogramo. Su diseño y construcción se realizan para generar comportamientos especialmente riesgosos y carentes absolutamente de cualquier tipo de lógica en una carretera que cada vez pretendemos más segura. Hay que empezar a visibilizar la alta siniestralidad por km que generan».

Según Ramón Ledesma «el control y sanción de comportamientos incorrectos del móvil a través del móvil no está dando resultado. Tampoco las funcionalidades de móviles y pantallas del vehículo que invitan a no utilizarlo mientras se conduce». Son cada vez más frecuentes el conjunto de accidentes donde existe un catálogo de situaciones relacionadas con la falta de atención del conductor a la conducción. Por determinadas situaciones personales o profesionales, o incluso por la tecnología de ocio del vehículo, nuestra atención al volante no genera en muchas ocasiones la suficiente intensidad, provocándose problemas de somnolencia o falta de atención que terminan en accidente. Por eso desde su punto de vista la Dirección General de Tráfico debe «levantar» el problema, explicando y trasladando a la población conductora la necesidad de «entender» que la acción de conducir exige una atención concentrada especial permanente.

Cifras inasumibles, según el RACE

Por su parte, desde la Fundación Race afirman que resulta imprescindible adoptar una estrategia consensuada entre las organizaciones, asociaciones y administraciones que conforman el ecosistema de la movilidad y la seguridad vial para reducir estas cifras de siniestralidad.

Consideran que la falta de mantenimiento y la escasa inversión en este tipo de infraestructuras no ayuda a la reducción de estas cifras. Pero, además, el incremento de impuestos por el uso de las autopistas de peaje (que ha comenzado a aplicarse el 1 de enero) «supone una nueva carga para el bolsillo de los conductores y, además, comporta un incremento del riesgo vial al obligar a muchos usuarios a buscar vías alternativas más peligrosas como las que conforman la red secundaria«.

Más información





Reclaman además acciones efectivas de formación, información y concienciación para los automovilistas, motoristas y usuarios de la vía sobre las consecuencias de la no utilización de los elementos de seguridad, y del incumplimiento de las normas de movilidad y seguridad vial.