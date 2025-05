El exclusivo Jaguar Classic que desfiló por primera vez por el Jubileo de la Reina Isabel II

A. Noguerol El Barco de Ávila Lunes, 6 de junio 2022, 18:18 Compartir

Jaguar Classic presentó un Jaguar E-Type muy especial en el desfile por el Jubileo de Platino de la Reina celebrado el 5 de junio de 2022. Su exclusiva restauración incluyó una amplia gama de mejoras que llevaron a cabo los expertos técnicos de Classic Works y pintura exterior en color azul metalizado inspirada en la bandera británica.

Este singular E-Type participó en el desfile por el Jubileo de la Reina junto a otros catorce vehículos emblemáticos de Jaguar, entre ellos, varios modelos Jaguar E-Type con relevancia histórica, un bólido totalmente eléctrico I-PACE del campeonato eTROPHY y siete convertibles de Jaguar donde viajaban célebres damas del imperio británico. El cliente, encantado de participar en el desfile, tuvo como copiloto al bailarín, modelo y diseñador de moda estadounidense Eric Underwood.

Jaguar Classic fabrica de manera artesanal sus vehículos E-Type a partir de modelos Serie 1 restaurados según sus especificaciones originales. Este ejemplo va más allá, ya que exhibe todo el abanico de elementos personalizados disponibles en las vanguardistas instalaciones de Coventry.

El encargo de este exclusivo E-Type lo hizo un cliente que solicitó varios requisitos especiales. Quería un Roadster fabricado el año en que nació y una serie de acabados personalizados. El equipo de Jaguar Classic se puso manos a la obra y localizó un E-Type Serie 1 que se había fabricado solo dos días antes de la fecha de nacimiento del cliente.

Durante los siguientes 12 meses, el coche se transformó por completo. El equipo comenzó por la carrocería. Su intenso color azul metalizado se inspira en la bandera británica y es una combinación única, ya que se obtuvo en el taller de pintura tras varias consultas y distintas pruebas a lo largo de varios meses para conseguir el tono perfecto.

El diseño interior personalizado destaca por la llamativa tapicería de piel en un tono de rojo que evoca el color de los emblemáticos buzones británicos y se perfiló a mano con métodos tradicionales en el taller de acabados de Jaguar Classic Works.

Stephen Hollis, Lead Engineer de la división Bespoke de Jaguar Classic, declaró: «Es muy gratificante poder fabricar precisamente el E-Type con el que sueña un cliente. El resultado es un modelo totalmente único que hace gala de todo el abanico de prestaciones que ofrece el equipo de Jaguar Classic. La paleta de colores se inspira en la bandera británica, por lo que no se me ocurre mejor momento para hacer su primera aparición pública que el desfile por el Jubileo de Platino de la Reina. Me hace mucha ilusión verlo desfilar por The Mall».

Tras terminar la carrocería y la pintura, el equipo de ingenieros pasó a reparar los elementos mecánicos e incluir diferentes mejoras. El motor original 4.2 de seis cilindros en línea se sustituyó por un motor 4.7 más grande que ofrecía un mayor rendimiento. Se ha optimizado para su conducción en carretera y se combina con una caja de cambios de cinco velocidades que desarrolló especialmente Jaguar Classic para ofrecer una experiencia de conducción más suave, silenciosa y refinada.

La suspensión se ha mejorado para garantizar que el chasis aprovecha el rendimiento que ofrece el motor, mientras que las ruedas con neumáticos más anchos y los frenos reforzados aumentan el agarre y la confianza. El colector de escape de estilo deportivo garantiza que el sonido del E-Type esté a la altura de su carácter dinámico.

Incluye las últimas tecnologías, como la conectividad del siglo XXI que ofrece el sistema de infoentretenimiento Classic, con controles en la pantalla táctil, navegación por satélite y Bluetooth en un dispositivo que parece de época, por lo que no desentona con el resto del vehículo. Sus potentes luces LED exteriores ofrecen una iluminación que cumple los estándares modernos para aumentar la confianza al volante por la noche.

El vehículo se completa con una serie de detalles personalizados únicos, como la placa del salpicadero y la matrícula. Además, este exclusivo E-Type azul incorpora elementos inspirados en la colección limitada E-Type 60.

El nuevo propietario afirmó: «Quería un E-Type clásico que pudiera utilizar a diario y estar cómodo en los viajes largos, pero sin perder la esencia del original. El resultado me dejó sin palabras. Al entrar en las instalaciones de Jaguar Classic Works queda patente que destilan historia y conocimiento. Incluso después de varias visitas, seguía emocionándome cada vez que estaba en el edificio. Estoy muy orgulloso del vehículo que ha creado el equipo y me siento privilegiado de formar parte de su historia».

Aunque casi todo el proyecto fue realizado a medida, algunos elementos están a disposición de cualquier propietario de un vehículo E-Type. Por ejemplo, la caja de cambios de cinco velocidades que desarrolló especialmente el equipo de Jaguar Classic y el sistema de infoentretenimiento Classic. La caja de cambios de cinco velocidades se presentó inicialmente en la colección E-Type 60 y puede adquirirse en el departamento específico de piezas de Jaguar Classic. Además de aumentar la funcionalidad y la comodidad del E-Type, no es necesario realizar cortes en el vehículo para instalarla, por lo que no compromete su integridad.