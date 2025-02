Evita una grave multa en autocaravana: Diferencia entre acampar y pernoctar Podemos pernoctar en la caravana si no existe un aviso de prohibición expreso y no sacamos ningún elemento fuera del vehículo pues en caso de desplegar o sacar elementos exteriores como mesas, sillas o toldos, se considera que estamos acampando

¿Cómo evitar las multas por aparcamiento si viajamos en autocaravana este verano? Si estacionamos el vehículo en un lugar en el que se obstaculiza la vista de cualquier actividad comercial, monumento o paisaje o en el que se entorpece la circulación de otros usuarios, podrán multarnos. También es importante saber que si hemos estacionado correctamente podemos comer o dormir dentro de la caravana, siempre que no exista un aviso expreso de lo contrario, pero no podemos sacar sillas o mesas, extender toldos o elementos similares, verter ningún líquido o hacer ruidos molestos.

Eso sí, debes conocer la diferencia entre acampada y pernocta, antes de nada. Podemos pernoctar en la caravana si no existe un aviso de prohibición expreso y no sacamos ningún elemento fuera del vehículo pues en caso de desplegar o sacar elementos exteriores como mesas, sillas o toldos, se considera que estamos acampando. De modo que, si acampamos fuera de los lugares autorizados, podrán sancionarnos ya que la acampada solo puede realizarse en los espacios habilitados para ello. También podrán multarnos si vertemos líquidos o tiramos basura en lugares no autorizados.

Aunque si nuestro destino es una zona de playa hemos de tener en cuenta que la Ley de Costas prohíbe aparcar tanto en playas como en sus zonas de influencia por lo que las caravanas solo pueden ser estacionadas en las zonas autorizadas cercanas a las playas.

Y tampoco podemos aparcar en zonas protegidas ni, por supuesto, tirar basura u otros residuos en lugares no habilitados o dañar el entorno. Si lo hacemos pueden sancionarnos con multas elevadas , por lo que es mejor informarse antes de los lugares autorizados para campistas y dónde se pueden dejar los residuos que generemos.

Aparcar las caravanas en zonas que obstaculicen la vista de cualquier actividad comercial , monumento y paisaje, y dejar la llave del desagüe abierta para verter líquidos y residuos al espacio público o privado será considerado una infracción leve. Sacar mesas, sillas, toldos y emitir ruidos molestos se apreciará de igual forma. Estas faltas se castigarán con multas de hasta 750 euros.

Será sanción grave acampar fuera de los lugares habilitados para ello (tales como playas) y emitir ruidos al exterior procedentes de equipos de sonido. La multa en estos casos conllevará un desembolso al conductor del vehículo de hasta 1.500 euros. Por último, las sanciones muy graves englobarán verter intencionadamente líquidos y residuos en zonas no habilitadas para ello, deteriorar el mobiliario urbano y obstaculizar el tráfico. Las multas por estos hechos serán de hasta 3.000 euros.

Según la legislación española, se puede aparcar una autocaravana en estacionamientos habilitados para ello y mientras se cumplan las normas de tráfico, pero no extender toldo o sillas, verter líquidos o hacer ruido, por ejemplo. La acampada libre no está permitida y en este caso hay que ir a un camping.

En cuanto a los lugares de pernocta, disponen de equipamientos para enchufar el vehículo a la electricidad y para realizar el vaciado de aguas, grises y negras (wc). Se debe hacer un uso adecuado de ello y no vaciar las aguas en cualquier sitio, pues no es una buena práctica ni es ecológico.

