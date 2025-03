Estanislao de Mata (Sixt): «Sin duda, la movilidad del futuro es sostenible y compartida»

N. SOAGE Miércoles, 16 de agosto 2023, 12:12 Comenta Compartir

En esta época del año en el que los desplazamientos en coche son mayores y son muchas las familias que prefieren alquilar un coche para viajar, Estanislao de Mata, vicepresidente ejecutivo de Sixt España, nos ofrece su opinión sobre el sector del automovilismo, así como del rent a car durante estas vacaciones.

¿Cómo va este verano en cuanto al mercado de alquiler de coches durante las vacaciones?

Sin duda, el turismo es uno de los principales motores económicos de España que, como sabemos, es un destino de referencia, tanto para el turista nacional como para el internacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el país recibió durante el mes de junio un 10,9% más de turistas extranjeros, en comparación al mismo periodo de 2022. Entre las comunidades más visitadas destacan Baleares, con más de dos millones de turistas, seguido de Cataluña, Andalucía y Canarias.

Esto hace que el verano sea la temporada alta también para el sector del rent a car, como una de las ruedas de este gran engranaje que es el turismo. Teniendo esto en mente, cuanto más se consolide la visita de turistas, mayor rodaje tendrá nuestro negocio, ya que ofrecemos servicios y productos de calidad que facilitan la estancia y movilidad de quienes visitan España.

¿Qué hay que saber para alquilar un coche?

No demasiado. Alquilar un vehículo en Sixt es muy sencillo: con tan sólo unos clics en nuestra app o web se puede obtener un coche de última generación y un servicio totalmente personalizado. En Sixt nos esforzamos para que nuestros clientes obtengan la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias a través de un proceso en el que proporcionamos toda la información necesaria para la correcta toma de decisiones: desde las características de cada modelo, pasando por los tipos de coberturas que se incluyen, las condiciones de entrega y devolución, de repostaje, hasta la fianza y el precio final sin sorpresas.

Además, seguimos creciendo en red de oficinas y estamos presentes en todos los enclaves estratégicos como aeropuertos, estaciones de tren, zonas vacacionales y centros urbanos, para estar donde nuestros clientes nos necesitan.

Ampliar Estanislao de Mata, vicepresidente ejecutivo de Sixt España Sixt

¿Cuál es el precio medio de un alquiler de coche? Consejos para que el precio no se dispare.

No hay una respuesta general a esta pregunta. Sería un poco como preguntar a una gran cadena de supermercados cuál es el precio medio. Tenemos una gran variedad de clases de vehículos y, por supuesto, la demanda en un determinado lugar y momento también influye en el tema del precio. La recomendación general a nuestros clientes es reservar directamente con Sixt y con la mayor antelación posible.

¿Cómo se convence al cliente de las ventajas de alquilar un coche?

Alquilar un vehículo, muchas veces, es una necesidad y las empresas de alquiler estamos para cubrir esa necesidad. No se trata de convencer al cliente, sino de poner sus necesidades al centro de nuestra razón de ser. La nuestra, es una marca establecida, con más de 100 años de historia en el mercado del alquiler de vehículos, y los clientes nos eligen principalmente porque somos sinónimo de calidad del producto y excelencia en el servicio, unidas a la transparencia que pasa por cada uno de nuestros procesos.

¿Cómo ve el futuro de la movilidad, sobre todo con la llegada de híbridos, eléctricos...? ¿Se alquilan muchos modelos con este tipo de motorización?

Sin duda, la movilidad del futuro es sostenible y compartida. Las nuevas generaciones se decantan cada vez más por modalidades de alquiler, ya sea a largo o corto plazo, ya que cuenta con múltiples beneficios, entre ellos, la disponibilidad inmediata, el ahorro en costes de mantenimiento e impuestos institucionales, así como la ventaja de conducir un coche de última generación, con menos emisiones y más respetuoso con el medio.

En Sixt estamos comprometidos con la causa medioambiental y trabajamos cada día para ampliar la cuota de vehículos eléctricos en nuestra flota y equipar nuestras sucursales con puntos de recarga. Es más, durante el primer trimestre del 2023, en los países corporativos europeos, hemos incrementado nuestra flota de vehículos eléctricos a más de un 20%, incluyendo PHEV y MHEV. Se trata de una proporción que mantuvimos durante el segundo trimestre del año y que seguiremos aumentando en los próximos años. Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro objetivo es haber electrificado entre el 70% y el 90% de nuestra flota europea para 2030.

La movilidad eléctrica es una tendencia en alza, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona ,presentan mayor demanda de este tipo de vehículos, aunque también destacamos el incremento en destinos más veraniegos como Palma de Mallorca, donde además de coches eléctricos estamos ofreciendo las motos eléctricas Seat MÓ.

Ante esto último, ¿qué tipo de marcas y modelos demanda más el cliente?

Depende principalmente del entorno en que se encuentre y de las necesidades que tenga que cubrir. En este sentido, por ejemplo, nuestros clientes en Marbella pueden encontrar modelos como Lamborghini Urus y Bentley Bentayga, mientras que en Mallorca pueden encontrar otros como Audi e-tron GT, Porsche Macan o Maserati Levante, entre otros. Asimismo, un cliente que está de vacaciones es más probable que se decante por un coche descapotable, un deportivo o un SUV, como un BMW M440i o un Audi Q3, mientras quien viaja por trabajo, quizás prefiera una elegante berlina Audi A5 o incluso un utilitario, como un Audi A1.

¿En qué punto se encuentra el sector en España?

En general, el sector se está recuperando tras la caída relacionada con el coronavirus. No quiero hablar de los competidores, pero puedo hablar por nosotros en Sixt: A nivel de Grupo, en el segundo trimestre, no sólo hemos estado por encima del segundo trimestre del año anterior en casi todos los parámetros clave, como los ingresos, el tamaño de nuestra flota y nuestros beneficios; sino también significativamente por encima de nuestro récord del año 2019 anterior al coronavirus. Y nuestro negocio en España está haciendo una importante contribución en este sentido.

Entiendo que no solo el alquiler es ni será el futuro, también el rent a car, servicio de suscripción...

El modelo de suscripción es una tendencia al alza. Sixt+ es la solución perfecta para cada vez más personas que quieren utilizar su propio coche, pero al mismo tiempo no quieren atarse a él durante años comprándolo. El cliente simplemente reserva su suscripción online, recibe su vehículo a los pocos días y cancela su suscripción devolviendo el vehículo cuando ya no lo necesita. Además, Sixt+ ofrece una función de pausa de hasta tres meses. No hay costes más allá de la cuota mensual y el combustible.

Teniendo en cuenta que la compañía se posiciona como un servicio de alquiler de coches premium y ante la crisis en la que muchos ciudadanos se encuentran, ¿afecta en algo a los números?

Al final, la relación calidad-precio es clave. Nuestra pretensión es ofrecer la mejor oferta a nuestros clientes y ellos lo aprecian. Y para la mejor oferta, no sólo cuenta el mejor vehículo, sino también todo lo que lo rodea. La gente tiene unas ganas increíbles de viajar después del coronavirus. Quieren seguir disfrutando de los pequeños placeres de la vida, como es justo. Y para muchos de ellos, que ya conocen Sixt de sus países de origen, nuestra marca significa ir sobre seguro, elegir calidad y servicio, sabiendo que la movilidad sin problemas durante sus vacaciones está garantizada.

¿Cuáles son los planes a futuro que tiene Sixt?

El cliente es el rey. Queremos mejorar constantemente la oferta y ofrecer a nuestros clientes experiencias inconfundibles: eso es lo que nos mueve. Y eso significa, aunque suene a frase hecha, que nunca estamos satisfechos con lo conseguido. Si nos lo tomamos en serio, esto requiere un alto nivel de inversión constante: en los vehículos más modernos, cada vez más eléctricos. En una red aún mejor y más extensa. En la mejor experiencia de cliente en las estaciones. En la mejor experiencia de aparcamiento. En el mejor servicio. Y mucho de esto requiere, a su vez, invertir en tecnología. No como un fin en sí mismo, sino para que reservar y recoger el vehículo sea aún más fácil e intuitivo. Y para que nuestro personal en las estaciones tenga aún más tiempo para concentrarse en lo que sólo pueden hacer las personas: recibir a los clientes, asesorarles y estar a su lado