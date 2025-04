El error que puede acabar en multa por el uso de luces de emergencia no homologadas Solo los productos homologados por la DGT, que rondan los 20 euros, son legales para su uso en carretera

La baliza V-16 es un producto económico y funcional que se ha convertido en un indispensable durante la conducción para salvar vidas y contribuir a la seguridad vial. Pero solo los productos homologados por la DGT son legales para su uso en carretera. ¿Cómo distinguirlos de los de imitación? Una manera es su precio, según GrupoV16. Los homologados rondan los 20 euros, aunque en el mercado hay imitaciones por menos de la mitad. Pero la manera definitiva es por el número de identificación ubicado en la tulipa del dispositivo. Esta homologación está certificada por dos laboratorios: LCOE o Applus IDIADA, que se acompaña de 8 números que conforman el número de matrícula 'único' de cada dispositivo que, además, es perfectamente trazable.

Si todavía no lo sabía, recientemente la DGT ha aprobado el uso de un sencillo dispositivo, llamado baliza V-16, que se usa en caso de que nuestro vehículo quede parado en la calzada por cualquier motivo, para señalizarlo. Su uso y utilización está recogido en el Real Decreto 159/2021 que regula los servicios de auxilio en la vía pública. Hasta ahora, la obligación de señalizar una avería con el tradicional triángulo provocaba que tuviéramos que salir del vehículo, caminar por la calzada 50 metros y colocar el reflectante. Esta acción, sea de día, de noche, con niebla o lluvia… es una maniobra sumamente arriesgada.

A partir de julio, si llevamos en el vehículo la baliza V-16, solo debemos sacar la mano por la ventanilla y colocar el dispositivo luminoso encima del vehículo que incorpora un imán por el que queda adherido al techo. Y sin salir del vehículo. Esta emite una luz luminosa naranja e intermitente, visible desde más de 1 Kilómetro. Nuestra seguridad y la del resto de conductores está garantizada.

El dispositivo, es sencillo y muy fácil de usar, aunque la DGT ha especificado una serie de características técnicas importantes, relativas a la duración de las baterías, la visibilidad, la estanqueidad al agua, etc, que se deben cumplir para que esté homologado y por lo tanto se garantice la calidad del producto. No está permitido el uso de productos no homologados.