Estos son los elementos de interior del coche que también revisan en la ITV

El interior de los vehículos es clave no solo desde el punto de vista estético, sino también para la seguridad y confort del conductor y los pasajeros. Por ello debe ser: cómodo, que permita, de manera sencilla, el control total del vehículo desde el puesto de conducción y que proporcione la máxima seguridad para todos los ocupantes en caso de siniestro vial.

Esto no siempre se cumple, según las comprobaciones realizadas en las inspecciones periódicas de las ITV. Precisamente la Asociación AECA-ITV ha recopilado una serie de fotografías captadas por los inspectores de distintas estaciones que muestran algunos de los defectos, graves o muy graves, relativos al capítulo de acondicionamiento interior con los que algunos vehículos se presentan para realizar la inspección técnica.

De acuerdo con datos aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV, el 3% del total de los defectos graves detectados en las estaciones de ITV españolas corresponde al capítulo de acondicionamiento interior.

En cuanto a los vehículos que más defectos tienen en este apartado, el informe muestra que los autobuses y autocares ocupan el primer lugar con el 8,3%; le siguen los turismos y los taxis y ambulancias con un 3,2% en cada caso.

Por su importancia tanto en la seguridad como en el confort de los vehículos, en este capítulo de la inspección técnica se revisan los siguientes elementos:

Cinturones de seguridad: A pesar de lo que puede parecer, el cinturón no sirve para que los pasajeros no se muevan en caso de colisión, sino para que amortigüen su deceleración. El cinturón, tanto en los asientos delanteros como traseros, es el elemento más importante para la seguridad pasiva de los vehículos porque es el único freno del cuerpo en caso de impacto. Según la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) no se ha descubierto un sistema más eficaz que el cinturón, ya que reduce la posibilidad de muerte en más de un 60%.

En base a lo expuesto se puede indicar que no sólo es importante llevar el cinturón de seguridad puesto en todo momento durante la circulación, sino que este se encuentre en correcto estado. Llevar un cinturón de seguridad en mal estado altera el funcionamiento de este pudiendo no cumplir con la finalidad para la que ha sido diseñado.

En las inspecciones periódicas realizadas en las estaciones ITV a cada vehículo, se comprueba, de manera específica y en detalle, el estado tanto del propio cinturón como de los anclajes y fijaciones de este al vehículo.

Airbags: Los airbags son «bolsas de aire» que permanecen vacías y se inflan cuando se produce un impacto importante con la finalidad de, en conjunto con el cinturón de seguridad, reducir la energía con la que se desplaza el cuerpo del conductor o los ocupantes, es decir, «amortiguar» el cuerpo y minimizar las posibles lesiones.

Estos elementos son de un único uso, es decir, en caso de siniestro vial, saltan, cumplen su función, pero han de ser sustituidos puesto que no existe reparación posible. En las estaciones ITV se comprueba la existencia de los mismos y, además, que no se aprecie ningún elemento que pueda afectar a su correcto funcionamiento o cualquier señal que pueda indicar un fallo de estos sistemas de seguridad.

Asientos: El asiento no se limita a una simple superficie sobre la que nos sentamos, sino que es necesario que los que desarrollen el asiento lo hagan pensando en cómo va a ayudar a conducir. Además, se ha de valorar cómo puede ayudar el asiento en caso de siniestro vial, ya que también es un elemento de seguridad pasiva del vehículo. Los asientos son los elementos encargados, junto con el cinturón de seguridad y el airbag, de mantener el cuerpo de los ocupantes fijos y de absorber y transmitir gran parte de la energía del impacto a través de sus anclajes.

En las inspecciones periódicas, en cuanto a los asientos, se comprueba que se encuentren en correcto estado tanto el propio asiento como los anclajes o las fijaciones de este al vehículo.

Salpicadero y embellecedores interiores: Con carácter general, dentro del habitáculo del vehículo, o en su defecto en el puesto de conducción, no deberán existir aristas vivas o partes rígidas o puntiagudas que presenten peligro para sus ocupantes. Los elementos localizados en dicho habitáculo estarán bien sujetos y no presentarán riesgo de desprendimiento.