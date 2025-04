Por qué elegir un pick-up si necesito máxima capacidad todoterreno

Patxi Fernández Martes, 1 de febrero 2022, 10:15 Compartir

Los vehículos 4X4 prácticamente han desaparecido del mercado, abducidos por los SUV, unos coches que aunque por sus características no se pueden equiparar a los todoterreno de toda la vida, por estética más que por efectividad se han convertido en los coches de moda. El hueco lo han cubierto los Pick Up, si atendemos a las cifras de matriculaciones del último año. Este tipo de vehículos han logrado vender en 2021 un total de 9.123 unidades, con un crecimiento en le mercado del 5,8%, frente a los 3.566 4X4 convencionales matriculados en el mismo periodo.

Esto se explica primero por el cambio de legislación que desde 2017 considera a los Pick Up como turismos y por lo tanto su límite de velocidad es de 120 km/h en carretera. Anteriormente se catalogaban como camiones, y no podían superar los 90 km/h. Y por otra parte, la cada vez mayor oferta de modelos en este segmento. Desde unos 20.770 euros se puede acceder a un Pick Up como el Mahindra Goa. También podemos elegir entre modelos como el Mitsubishi L200 (26.650 euros); Isuzu D-Max (30.032); o Nissan Navara (20.701). Todos ellos con versiones con tracción total y bloqueos de diferenciales con los que enfrentarse a las carreteras y pistas más rotas.

Los superventas del segmento son el Ford Ranger, que en 2021 logró superar las 3.500 unidades vendidas. En cifras similares se mueve el Toyota Hilux, que aprovechando su experiencia en el Rally Dakar acaba de presentar su versión GR Sport. Además Jeep acaba de poner a la venta en España en Gladiator, la versión 'camioneta' del icónico Wrangler, y Volkswagen va a lanzar la tercera generación del Amarok, que saldrá a la venta a finales de año.

Ficha técnica Ford Ranger

Motor: diésel 170-213 CV Largo/ancho/alto (m): 5,28/1,86/1,81 Ángulos entrada/salida/ventral (grados): 32,5/24/24 Altura libre al suelo: 283 mm (versión Raptor) Consumo: desde 8,3 l/100 km Precio: desde 28.736 euros

Ficha técnica Toyota Hilux

Motor: diésel 150-204 CV Largo/ancho/alto (m): 5,32/1,85/1,81 Ángulos entrada/salida/ventral (grados): 27/27/23 Altura libre al suelo: 310 mm Consumo: desde 8,5 l/100 km Precio: desde 35.733 euros (doble cabina)

Ficha técnica Jeep Gladiator

Motor: diésel 264 CV Largo/ancho/alto (m): 5,59/1,89/1,84 Ángulos entrada/salida/ventral (grados): 41/25/18,4 Altura libre al suelo: 253 mm Consumo: desde 9,5 l/100 km Precio: desde 73.300 euros