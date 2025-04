Diez claves para poner tu coche a punto de cara al invierno

S. M. Madrid Lunes, 8 de noviembre 2021, 00:03 Compartir

Con la llegada del invierno, las condiciones climatológicas varían y esto puede afectar al estado de tu vehículo. Las bajas temperaturas pueden no favorecer a la mecánica de tu coche. Por este motivo, los expertos de First Stop, la red de talleres especializada en neumáticos y mantenimiento integral del automóvil, nos acercan diez claves para poner tu coche a punto antes de que llegue el invierno:

1. Tener el sistema de alumbrado y señalización del vehículo en buen estado. Este punto es importante debido a que, al anochecer antes, hay menos horas de luz y necesitaremos usar más el sistema de alumbrado y señalización. En caso de avería o accidente es muy útil llevar también una baliza de señalización de emergencias en carretera (Help Flash) que hace visible al vehículo en cuestión de segundos desde largas distancias y en cualquier dirección.

2. Revisar los neumáticos. En invierno, con el agua, las heladas y la nieve, los neumáticos pueden dañarse. La red de expertos de First Stop recomienda que se debe comprobar la profundidad del dibujo de la banda de rodadura (que no sea inferior a tres milímetros), que la goma no presente cortes o deformaciones y revisar la presión de inflado. Los neumáticos de invierno y todo tiempo son una buena elección para afrontar las inclemencias meteorológicas. Gracias a los compuestos con los que están fabricados y al diseño de su banda de rodadura, los neumáticos certificados de invierno superan la eficacia de los neumáticos estándar cuando la temperatura es inferior a 7ºC. Estos neumáticos tienen mejor capacidad de tracción, adherencia y frenada cuando hay lluvia, nieve o hielo, aunque no hace falta que se den estas condiciones para usarlos. Siempre por debajo de la temperatura indicada hacen la conducción más eficaz. Para zonas de inviernos severos se recomienda el cambio a neumático de invierno.

3. Revisar los frenos. Revisar los frenos es algo esencial tanto en verano como en invierno apuntan los expertos de la conocida red de talleres. Si notas que el pedal de freno está duro, el coche tarda más tiempo en frenar o si se enciende el piloto de la luz de freno, necesitarás acudir a tu taller de confianza

4. Cuidado con la batería. El calor de la época estival puede causar un deterioro prematuro de la batería del coche, ya que está diseñada para funcionar de forma correcta a 25 grados. Si la batería tiene más de cuatro años y el motor de tu coche cada vez tarda más en arrancar, es probable que necesite ser reemplazada. Los talleres se aseguran de que las baterías viejas se retiren adecuadamente y de que los sistemas electrónicos inteligentes del vehículo no pierdan ningún dato al cambiar la batería. En el caso de vehículos eléctricos, se aconseja revisar siempre el estado de carga de la batería. Las baterías de los coches eléctricos sufren y se ven alteradas por el frío y el calor extremo. Para evitar que el frío pueda afectar a los tiempos de carga, lo más aconsejable es aparcar el coche eléctrico en un lugar protegido de éste.

5. Comprobar los amortiguadores. Los amortiguadores también pueden desgastarse y, en invierno, su mal estado puede aumentar el riego de patinar, de producirse un aquaplaning o un mayor desgaste de los neumáticos.

6. Revisar los niveles de aceite. El aceite es el fluido más importante para el correcto funcionamiento del motor. Un nivel inadecuado de aceite puede, por ejemplo, gripar el coche (fusión de piezas del motor debido a una fricción a altas temperaturas).

7. Revisar los niveles de líquido refrigerante o anticongelante. Por otro lado, con la llegada del frío, uno de los componentes que cobra especial importancia es el líquido refrigerante o anticongelante. Llevarlo a nivel ayuda al buen funcionamiento del sistema de refrigeración, incluida la bomba del agua.

8. Ojo con la calefacción. Los expertos de First Stop recomiendan esperar unos minutos hasta que el motor arranque antes de encenderla. De esta forma, se evitarán gastos indeseados y desgaste, además de reducir la contaminación. Es importante revisar el sistema de climatización, si éste no funciona correctamente, los cristales no se desempañan y se pierde visibilidad.

9. Comprobar el estado de escobillas de los limpiaparabrisas. Los cambios bruscos de temperatura afectan a las escobillas de los limpiaparabrisas. Por ello, es aconsejable comprobar el nivel del líquido del limpiaparabrisas y, si notas que no está funcionando correctamente, cambiarlo.

10. Cuidado con las cerraduras. Cuando las temperaturas bajan mucho, el mecanismo de las puertas se puede congelar. Si esto ocurre, no es recomendable tratar de abrir el coche a la fuerza, porque se podría dañar el mecanismo. Lo recomendable sería utilizar alcohol, o incluso un secador de mano para abrir las puertas sin forzarlas. Para evitar definitivamente el problema, hay aerosoles lubricantes, que puedes adquirir en tu taller de confianza, con los que evitarás la congelación.