La DGT alerta de la presencia de nieve en estas carreteras

Canal Motor Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un aviso por la entrada de una masa de aire de origen ártico en la Península y Baleares, lo que provocará un acusado descenso térmico y nevadas en varias zonas, pero especialmente en el tercio norte y oriental peninsular durante los próximos dos días.

Las zonas que pueden verse afectadas son provincias de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte y este de Castilla y León, y Huesca.

Ante esta previsión de nevadas laa DGT recuerda a los conductores la importancia de consultar el estado de vialidad de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), aunque la nieve puede comenzar a caer en la tarde-noche de hoy, el periodo más adverso se espera entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21.

Afectadas las vías de alta capacidad

Las precipitaciones pueden provocar problemas en la circulación no solo en vías comarcales y locales, sino también en carreteras de alta capacidad. Las autovías y autopistas que podrían verse afectadas incluyen: AP-66 (Asturias y León); N-630 (Asturias-León); N-621 (Cantabria-León); A-67 (Cantabria); AP-68 (Bilbao-Zaragoza); AP-1 (Burgos-Irún) y en la A-15 (Navarra).

Ante esta situación, la DGT podrá establecer diversas medidas para garantizar la fluidez y la seguridad vial, como restricciones a la circulación de vehículos pesados y a otros que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas.

También se podrá limitar la velocidad, prohibir adelantamientos, e incluso realizar cortes totales preventivos o desvíos obligatorios. La DGT tiene preparados 32 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones si fuese necesario.

La Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de adoptar las siguientes recomendaciones: Imprescindible dejar libre el carril izquierdo si comienza a nevar, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Se recomienda llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas, extremar la precaución y prestar atención a la señalización de los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La DGT informa en tiempo real del estado de las carreteras a través de sus boletines informativos, las emisoras de radio, sus cuentas de X (@DGTes y @informacionDGT), su página web (www.dgt.es) y el teléfono 011. La información actualizada también está accesible para navegadores en el punto de acceso nacional de información de tráfico.