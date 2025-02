Canal Motor Sábado, 1 de abril 2023, 23:02 Comenta Compartir

Según el estudio 'Contribución de la Inspección Técnica de Vehículos a la Seguridad Vial y al Medio Ambiente', las ITV evitan al año 575 víctimas prematuras por exposición a emisiones contaminantes. Además, si todos los vehículos con obligación de realizar la ITV, la realizasen, se evitarían al año 207 víctimas adicionales. Y es que en las estaciones se controlan las emisiones de tu vehículo, un hecho de vital importancia para que las ciudades sean más limpias y habitables, al reducir y controlar la influencia negativa de estas emisiones procedentes de los vehículos en la salud de las personas.

Y es que detectar si el vehículo contamina más de lo normal será primordial para la seguridad, así como para rebajar las emisiones de las ciudades, algo totalmente necesario para llegar a las cifras de la UE. Se ha acordado reducir las emisiones de carbono al menos un 55% para 2030, un paso más hacia el adiós al coche de combustión.

En primer lugar, si se detecta un olor anormal en los gases de escape de tu vehículo debes llevarlo a revisión, ya que puede significar que es posible que el sistema de inyección no funcione correctamente.

Si escuchas sonidos similares a golpeteos o a piedras sueltas en tu sistema de escape, es posible que parte de la estructura interna del catalizador se haya desprendido, de manera que no va a funcionar correctamente y, por tanto, los gases de escape no están siendo tratados como deberían antes de expulsarse a la atmósfera.

Si detecta humo de color negro, azul o demasiado blanco saliendo del escape con respecto a su funcionamiento normal, significa que está emitiendo gases de escape con una concentración de contaminantes más alta de lo que debería.

Finalmente, vibraciones anómalas en el motor del vehículo pueden suponer un mal funcionamiento de este. Si nota que la potencia que suministra el motor no es la adecuada o que, además, el sonido o el tacto no es el habitual, es posible que algún elemento relacionado con la mezcla de combustible no esté funcionando correctamente.