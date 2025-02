La DGT destierra todos los mitos sobre el uso del cinturón en el coche

S.M. Martes, 13 de septiembre 2022 | Actualizado 14/09/2022 11:45h. Compartir

El cinturón de seguridad, obligatorio desde hace no tanto tiempo -fue en 1992 cuando entró en vigor la exigencia de usarlo en todos los ámbitos y en todos los asientos (antes solo el conductor en carretera, desde 1974 )-, se ha convertido en un elemento fundamental del automóvil. Ahora es ya automático, tanto que ni lo pensamos: nos subimos al coche, nos ponemos el cinturón, revisamos los espejos y arrancamos.

Sin embargo, la falta de información y el desconocimiento de la eficacia de este importante elemento de seguridad está detrás de muchas excusas para no utilizar el cinturón de seguridad, según la Dirección General de Tráfico (DGT); que nos explica algunos de los mitos más extendidos sobre la eficacia de los cinturones de seguridad: llevarlo puede causar más lesiones; en trayectos cortos o en ciudad no es necesario; mucha gente consigue salvar la vida gracias a que no llevaba el cinturón puesto y salió despedida... Son conceptos completamente falsos que se deben, en general, a la falta de información y al desconocimiento de este importante elemento de seguridad.

-Los cinturones traseros no son útiles: Una persona que ocupa una plaza trasera puede salir despedida con tal fuerza que puede matar a los ocupantes de los asientos delanteros. La razón: los pasajeros de detrás van exactamente a la misma velocidad que los de delante y están sometidos a la misma deceleración si el coche choca o se detiene bruscamente.

-Conozco gente que se ha salvado por no llevarlo: Según un estudio realizado en Estados Unidos, solo en un accidente de cada millón llevar puesto el cinturón puede ser negativo.

-No me hace falta, yo no voy a tener accidentes: Nadie puede garantizar que no se vaya a sufrir una accidente, por su causa o por la imprudencia de otros. Esta falsa seguridad suele ser precisamente un pronóstico para sufrir un siniestro.

-Llevo un buen coche, con muchos sistemas de seguridad: Actualmente no hay ningún sistema de seguridad capaz de sustituir ni de tener más eficacia que el cinturón. El resto de los mecanismos son complementarios.

-Mucha gente se salva porque salió despedida del coche: Si no hace uso del cinturón de seguridad y sale despedido del vehículo, se incrementa drásticamente la probabilidad de lesiones muy graves.

-El cinturón no sirve para nada: Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) no existe un sistema más eficaz que el cinturón, ya que reduce la posibilidad de muerte un 50%.

-En ciudad no es necesario: A tan solo 40 km/h, un golpe frontal puede ser mortal, porque la cabeza impactaría contra la luneta delantera. Además, a 50 km/h una persona de 70 kilos se precipita hacia delante con un peso de más de 3.000 kilos.

-En recorridos cortos no hace falta: Las estadísticas nos dicen que es precisamente en estos recorridos donde se produce la mayor parte de los accidentes.

-El cinturón me resultó incómodo: Abrocharse correctamente el cinturón elimina cualquier molestia. Más incómodo es sufrir lesiones graves o fallecer.