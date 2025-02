¿Dejas la moto parada en invierno? Cómo debes cuidarla

N. S. Martes, 23 de enero 2024, 10:00 Comenta Compartir

Son muchos los moteros que deciden guardar su vehículo en el garaje en invierno. Las condiciones no son las idóneas, y el frío excesivo en algunas zonas tampoco ayuda, por lo que hibernar la moto muchas veces es lo más sensato. Pero resultará primordial tener en cuenta una serie de consejos para que luego en primavera no cueste más despertarla y que no se resienta nuestro bolsillo con el tiempo.

Por ejemplo, y en primer lugar, realizar un mantenimiento preventivo. Sustituir el aceite y el filtro del lubricante, reemplazar o limpiar el filtro de aire, comprobar el estado y el nivel del líquido refrigerante/anticongelante y de frenos, revisar la transmisión de la moto y lubricar componentes y mecanismos como cables, cerraduras, manetas, piezas metálicas, reposapiés, etc., así como el caballete y la pata de cabra.

Los expertos de AMV también aconsejan llenar el depósito de gasolina y añadir un aditivo antioxidante. De no ser así, se corre el riesgo de que se generen impurezas que, a su vez, causen problemas en el filtro de la gasolina. Al igual que la presión de los neumáticos de la moto. Si no dispones de caballete (quizás algo también recomendable) y las cubiertas van a estar varios meses en contacto con el suelo, lo ideal es que aumentes la presión entre medio kilo y un kilo por encima de lo recomendado por el fabricante.

Asimismo, deberías darle un buen lavado a la moto, así como desmontar o desconectar la batería. De esta forma, se evitará que consuma energía o se descargue en el periodo de hibernación. Ante esto último, la DGT advierte que las baterías suelen durar entre dos o tres años.

Finalmente, y si se pudiera, hay que cubrir la moto con una funda protectora transpirable. Al tapar completamente el vehículo, ejercen una doble función: por un lado, resguardar la moto de la luz, la condensación y el polvo; y por otro, contribuir a que el vehículo pase más inadvertido para los amigos de lo ajeno.

