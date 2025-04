Qué debo hacer si mi coche no arranca

Canal Motor Miércoles, 30 de agosto 2023, 15:00 Comenta Compartir

Sentarnos al volante y que el coche no arranque es una de las situaciones más agobiantes que nos pueden suceder. En la mayoría de los casos habrá que llamar a la grúa y llevarlo al taller, aunque hay otras situaciones en las que podríamos solucionarlo nosotros mismos.

Más allá de la batería, de si hay que sustituirla o bien la tenemos descargada, existen otros sistemas capaces de impedir el arranque normal del vehículo. Para empezar, el motor de arranque puede haber fallado. Sin esta importante pieza, por mucha batería que tengamos no habrá nada que mueva al motor en el momento en que se da el contacto.

Podemos saber que el motor de arranque está fallando al escuchar un sonido característico que producen los intentos fallidos. Si tras unos segundos estos peculiares sonidos persisten, nos conviene no forzar para no sufrir peores consecuencias. Su sustitución, dependiendo del modelo de coche de que hablemos, no supone un desembolso extraordinario.

Otro elemento que puede fallar e impedir el arranque del motor es el interruptor de encendido. Para identificarlo, basta con girar la llave y observar las luces de advertencia del panel de instrumentos. Si no se encienden, es posible que sea un fallo del interruptor mencionado. Sea como sea, será un fallo eléctrico en alguna parte del circuito y, potencialmente, será más barato de reparar que el motor de arranque.

Puede pasar que el coche no arranque en frío y que no sea debido a un fallo eléctrico o, al menos, no en su totalidad. Si el coche es diésel podemos estar ante algún sensor que falle, o en los calentadores. Además, el aceite puede ser culpable de que no arranque el motor. Todo dependerá del grado de viscosidad y de que no esté en los parámetros adecuados para las condiciones climáticas que experimentemos. Por ello, los aceites de motor tienen indicaciones que nos dicen en qué rangos de temperatura funcionan de manera óptima. Si hemos puesto un aceite incorrecto, debemos cambiarlo lo antes posible.

Por último, no debemos perder de vista que podemos estar ante un fallo en las bujías, ya sean las de precalentamiento (en coches diésel) o las bujías normales si el coche es de gasolina. Si no sabes identificar la causa de que el coche no arranque, lo mejor y más cómodo es llamar a la grúa y que lo revisen en un taller especializado.

