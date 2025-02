Culata, embrague o distribución: Las averías de tu coche que más miedo deberían darte

A.P. Viernes, 8 de noviembre 2024, 11:09 Comenta Compartir

Las peores pesadillas no siempre están en las películas de terror, a veces también están bajo el capó de tu coche. Y es que hay componentes que si se estropean o no se cuidan adecuadamente, pueden darte un buen susto y dejar temblando tu bolsillo. No obstante, se pueden evitar mediante el mantenimiento preventivo. En primer lugar está una avería en el motor. Puede ser una de las peores catástrofes que puede sufrir un automóvil. Los problemas en el sistema de encendido, sobrecalentamiento o falta de aceite pueden derivar en la necesidad de una reparación costosa o incluso la sustitución completa del motor. Realizar el mantenimiento preventivo y cambiar el aceite con regularidad son claves para evitar este ataque al corazón del vehículo y del automovilista, recoge Midas.

Luego está la correa de distribución, ya que es una de las piezas más importantes del motor y su fallo puede causar daños catastróficos. Si se rompe, no solo se verá afectada la correa, sino que también podrían sufrir daños otros componentes clave como las válvulas. Estos daños pueden requerir una reparación completa del motor, lo que supone un desembolso elevado. Los expertos de Midas recomiendan cambiar la correa de distribución en función de lo que recomiende el fabricante de cada modelo y motor, según los kilómetros o tiempos indicados. Según estas recomendaciones, lo ideal es realizar el cambio cada 60.000 a 100.000 km o cada 5 a 7 años, lo que ocurra primero. Si no se cambia a tiempo, el fallo podría darte un susto de muerte y dejarte con una factura muy elevada.

Los problemas en la caja de cambio son, sin duda, uno de los peores monstruos que pueden acechar a tu vehículo. Cuando este componente tan vital para la transmisión comienza a fallar, el susto puede ser tan grande que muchos conductores se plantean si es mejor cambiar de coche que afrontar una reparación con un coste tan elevado. Entre los problemas más comunes se encuentran los ruidos extraños al cambiar de marcha, dificultad para engranar o cambios bruscos. Para evitar un susto de muerte, desde Midas recomiendan un mantenimiento preventivo que incluya revisiones periódicas y el uso de aceites de alta calidad, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. Además, algunos consejos clave para proteger la caja de cambios son evitar los acelerones bruscos o evitar cambiar de marcha a altas revoluciones, entre otros.

También la junta de la culata es un elemento esencial para el buen funcionamiento del motor, ya que asegura que los cilindros mantengan la compresión adecuada. Si este componente falla, el motor puede sobrecalentarse, lo que provoca una avería compleja que requiere una intervención técnica importante. Cambiar la junta de culata no es solo costoso, sino que también puede afectar al resto del motor, lo que convierte esta avería en una de las más temidas por los conductores. Los expertos de Midas recomiendan mantener el sistema de refrigeración en buen estado para evitar este problema, que requiere atención especializada y un diagnóstico a tiempo.

Al igual que un fallo en el embrague. Si esto comienza a suceder, los síntomas pueden ir desde el resbalamiento al cambiar de marcha hasta la imposibilidad de cambiar de velocidad, lo que deja al conductor sin control total del vehículo. El coste de reparación puede ser muy elevado, por lo que es fundamental estar atento a las señales que va dando el coche como ruidos al pisar el pedal o la sensación de que el coche no funciona adecuadamente. Un embrague en mal estado puede convertir cualquier viaje en un verdadero horror si no se mantiene en condiciones óptimas.

«En Midas, nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los automovilistas en la carretera. Saber identificar y prevenir las averías más comunes es clave para mantener el vehículo en óptimas condiciones. El mantenimiento preventivo no solo contribuye a hacer los viajes más seguros, sino que también combate el miedo a que se generen las averías. En Midas, nuestro compromiso siempre es ofrecer soluciones confiables para que los conductores puedan disfrutar de sus trayectos con tranquilidad, sabiendo que su vehículo está en las mejores condiciones», afirma Jocelyne Bravo, jefa de marketing y comunicaciones en Midas España.

Temas

Automóviles

Motor