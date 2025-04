¿Cuánto me cuesta cargar el coche eléctrico en casa? El coste del cobro de tu factura depende de la cantidad de kilómetros que conduzcas al mes y del precio de la electricidad

El coche eléctrico es una realidad, pero la infraestructura de recarga todavía es un inconveniente para muchos consumidores. Así que poner un punto de carga en casa, quien pueda y no viva en el centro de la ciudad o tenga un garaje comunitario, donde las normas pueden ser muy diferentes; será la mejor opción. No obstante, ¿cuánto me costará el kilovatio-hora (kWh) del contrato de luz que tienes que pagar, mensualmente, para cargar el coche?

Simplemente debes multiplicar el número de kilovatios-hora (kWh) consumidos por el vehículo eléctrico por el precio del kilovatio-hora de tu factura de electricidad. Por tanto, el coste del cobro de tu factura depende de la cantidad de kilómetrosque conduzcas al mes y del precio de la electricidad. Además, el precio del kilovatio-hora cambia de un proveedor de energía a otro.

Otros factores que influyen en el precio de tu proveedor pueden ser la atención al cliente (solo por internet o con asesores disponibles por teléfono), la fuente de electricidad (electricidad verde o no), servicios adicionales, como el seguimiento del consumo a distancia y la tarifa de electricidad o tarifa horaria que tengas elegido con tu proveedor de electricidad, con o sin discriminación horaria.

La oferta que elijas se repercutirá en el precio de tu electricidad influyendo en el total de energía consumida en la vivienda así como en el coste de la recarga de tu vehículo eléctrico, según ChargeGuru. Por ejemplo, si eliges una tarifa «Bi-horaria» o «Tri-horaria»,el precio del kWh varía en función del tipo de ciclo que hayas elegido. Puedes elegir entre un ciclo semanal y un ciclo diario o estacional (invierno, verano, etc). Una tarifa bi-horaria tendrá horas valle (p3 donde el consumo es más barato) y horas punta (p1 donde el consumo es más caro). En una tarifa de tri-horaria (o de tres periodos), tendrás horas valle (p3 donde el consumo es más barato), horas llanas (p2 con precio intermedio de la electricidad) y horas punta (p1 donde el precio es más alto). Si tienes tarifa sin discriminación horaria, tu proveedor de energía te cobrará el mismo precio en cualquier momento del día.

Algunos ejemplos de precios de electricidad de proveedores de electricidad en España (marzo de 2024) para tarifas sin discriminación horaria son de 0,1228 €/kWh en Total Energies (EDP), de 0,1328 €/kWh en Endesa Tarifa One Luz, de 0,2108 €/kWh en Iberdrola Plan Estable, o de 0,1461 €/kWh en Naturgy Tarifa por uso.

Otro ejemplo, en un vehículo eléctrico (que consume en media 17 kWh por 100 km) cuesta entre 2,08 y 3,58 €, según compañía. Así que, si conduces 50 km al día, el precio de la recarga puede variar entre 31 y 54 € al mes de acuerdo con las tarifas sin discriminación horaria mencionadas arriba.

Asimismo, ChargeGuru destaca que algunos proveedores permiten elegir horarios de consumo para los cuales la energía consumida sale a coste cero, pero atención, el valor cobrado para el consumo de potencia aún existe, además cualquier consumo fuera del horario elegido con bajos precios, incluido el consumo de la propia vivienda, puede tener un coste bastante elevado. Por eso, elegir bien tu tarifa y el horario de recarga de tu coche te ayuda a ahorrar: en un año, se puede observar una diferencia de hasta 600 €, considerándose un trayecto medio de 50 km por día.