El cubo sobre ruedas de Quasar Khanh

Estamos a finales de los años sesenta, esa década en que todo dio la vuelta, en que se cuestionan valores y costumbres hasta entonces, casi, intocables. En París los estudiantes reclaman el poder para la imaginación y prohíben prohibir (décadas después sus herederos ya se ocuparán de prohibir todo lo imaginable…). En Londres, las chicas liberan sus piernas gracias a Mary Quant mientras bailan al ritmo del White Album, de los Beatles… «Hey Jude, don't let me down…» («Escucha Jude, no me decepciones…»).

Londres…, Diana Vreelan, la editora de Vogue, la define en 1966 como «la ciudad más de moda del mundo en este momento». Si, todo es posible en esa capital del «swinging», la que marca la moda. Chicos y chicas que imitan a Veruschka o Twiggi, que pasean por Carnaby Steet, Kings Road o la zona de Chelsea, marcan «lo que se lleva»: la moda es más que ropa, es cultura.

Y vanguardia, también sobre ruedas. Y por sus calles se puede ver, puerta con puerta con clásicos representantes del «establishment», como Rolls o Aston Martin, provocaciones sobre ruedas como el Quasar Unipower.

Un creador vietnamita

La capital del Támesis atrae creadores de todo el mundo como N'Guyen Manh Khanh, nacido en Hanoi (Vietnam) en 1934.

Ampliar Quasar y Emmanuelle Khanh; una pareja creativa y vanguardista que marcará su época P.F.

Cuando en 1957, se casa con su esposa, la diseñadora de moda francesa Emmanuelle, Khanh decide adoptar el seudónimo de Quasar, en referencia a una estrella que brilla a millones de años luz de distancia. La segunda mitad de los años sesenta ve florecer su carrera como diseñador e ingeniero.

Khanh ha estudiado en París (su familia se habías trasladado a vivir a la capital francesa en 1947), donde se gradúa en ingeniería en la Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1959. Mientras trabajaba para la empresa global de ingeniería y consultoría Coyne & Bellier, Khanh se involucró en la construcción de la presa de arco múltiple más grande del mundo en ese momento, Manicouagan 5, construida en Canadá. Y se enfrenta al problema con la toxicidad del mercurio y el plomo que se usaban en la construcción. En su búsqueda de una alternativa para estos materiales problemáticos, así como la presión que aplicaban, se le ocurrió la idea de utilizar aire comprimido. Esto marcaría el comienzo de un capítulo largo y prolífico en su carrera, que le sitúa en el círculo muy restringido de diseñadores que marcaron el siglo XX.

Uno de sus trabajos más célebres, una gama de muebles inflables titulada «Aeroespacial», realizada en el año 1967, y que se convertirá instantáneamente en un ícono de la cultura pop. Se exhibirá en 1969 en el Museo de Artes Decorativas de París y en la Trienal de Milán.

Esta colección incluye: los sillones Saturno, Neptuno, Plutón, Apollo, Marte, el puf Satellite…., así como lámparas, pufs…

Los muebles de Quasar Khanh, garantes y testigos de la modernidad del momento en cuanto a la decoración, se pueden ver en muchas películas, incluida la famosa escena de la piscina en «Le cervau» («El cerebro», 1969) de Gérard Oury, con Jean Paul Belmondo, David Niven y Silvia Monty. Su trabajo, convertido en uno de los hitos del diseño de muebles, se ha exhibido en museos de todo el mundo, incluido el Centro Pompidou de París y el MoMA de Nueva York.

Su visón de vehículo urbano

En realidad, su creatividad abarca una multitud de productos muy amplia, desde barcos y aviones, hasta casas o automóviles. Y aquí es donde encontramos el corazón de nuestra historia, un vehículo cúbico transparente, llamado «Quasar Unipower», Los últimos años de la década de 1960 fomentaron el pensamiento libre, entonces, ¿por qué no un automóvil construido alrededor de seis puertas corredizas? El diseñador franco-vietnamita quiere crear el automóvil urbano definitivo. Y se pone manos a la obra. El primer prototipo está listo en 1967, gracias al trabajo de Ludovic Bernard y Jacques Barillet. Destinado a un uso en ciudad, es un automóvil reducido a su más simple expresión. Utilizan un tren de rodaje BMC (el de un Austin Mini), pero ahora con la mecánica en la parte trasera: el motor de 850 cc va situado bajo el asiento de las plazas posteriores, asociado a un cambio automático. La carrocería está conformada por paneles de vidrio templado, con seis puertas corredizas, y puede transportar seis pasajeros (tres delante y tres detrás) a una velocidad de hasta 80 km/h. Aunque se habla de «Cubo», en realidad no es tal pues es el único automóvil producido que es más ancho que largo (1,80 m frente a 1,70 m), y 1,80 m alto. Y su radio de giro, tan solo 7,60 metros (un Mini de entonces precisaba dos metros más), le hace muy maniobrable.

Ampliar La carrocería está conformada por paneles de vidrio templado, con seis puertas corredizas P.F.

Y para acentuar este espacio transparente móvil, los asientos, se componen de una armadura en plástico moldeado, sobre la que se sitúan dos cojines separados. realizados en plástico transparente inflable.

Ampliar Cinco plazas, ampliables hasta seis, gracias a un trasportín entre los dos asientos delanteros P.F.

La fabricación, ya con un motor 1100, corre a cargo de la firma inglesa Unipower. Creada por Ernie Unger, un ingeniero proveniente de Lotus, Ron Bradshaw (diseñador de Ford que trabajó en el proyecto del GT40) y Tim Powel, dueño de una empresa de ingeniería (Universal Power Drives), que fabricarán una serie de deportivos ligeros con la mecánica del Mini. El Quasar Unipower se produce entre 1967 y 1968, en pequeñas cantidades, se habla de unas quince unidades.

Ampliar El Cubo junto a algunas de las piezas de la colección de sillones 'Aeroespacial' P.F.

Curiosamente, más que a los propios ingleses, fascinó a los franceses que adquirieron la mayoría de estas. Y también cautivó a cineastas: apareció en varias películas, entre ellas, «Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais…ele cause»» (1970), dirigida por Michel Audiard, con Mireille Darc al volante.

Khanh, quien falleció en 2016, nos dejó este Quasar Unipower, indiscutiblemente el coche perfecto para ver…y ser visto.