Cuántos tipos de cadenas para la nieve existen y cual es mejor para tu coche Se recomienda utilizarlas cuando tengamos programado un viaje por carretera en zonas de montaña con elevadas altitudes o con previsión de condiciones climáticas adversas Prepara tu coche para que no te pille una nevada de imprevisto

Los primeros días del año son para muchos españoles el momento ideal para realizar una escapada a la montaña donde hay mayor probabilidad de encontrarse con nieve y/o heladas. Por ello, fundamental llevar en el coche cadenas, un elemento fundamental para evitar sustos en la carretera y garantizar la seguridad durante la conducción.

El uso de cadenas será recomendable cuando tengamos programado un viaje por carretera en zonas de montaña con elevadas altitudes, con tramos que cuenten con puertos o pendientes muy pronunciadas o con previsión de condiciones climáticas adversas.

Si la carretera se cubre de blanco por nevadas copiosas o hay presencia de hielo por las bajas temperaturas, no solo será beneficiosos su uso, sino que, probablemente, se imponga como obligatorio a través de un agente o una señal para circular por el tramo afectado.

En este sentido, desde la DGT recuerdan que cuando se alcanza el nivel rojo de alerta (señalado en los mapas interactivos de su web), los vehículos deben circular obligatoriamente con cadenas o, en su defecto, con neumáticos especiales a 30 km/ h como máximo. Además, tráfico exigirá su uso cada vez que un conductor se dirija hacia zonas de montaña o lugares en los que hay presencia de nieve. No llevarlas en el coche no supondrá infringir ninguna ley. Sin embargo, si una señal indica expresamente el uso de cadenas o un agente de tráfico lo solicita, tendremos que colocarlas en las ruedas o no podremos circular. Si se ignora esta exigencia, podríamos ser sancionados con una multa de 200 euros.

Los expertos de Oscaro recomiendan llevar en el maletero las cadenas de nieve que mejor se adapten a nuestras necesidades. Se trata de una inversión en nuestra seguridad y uno de los componentes básicos para conducir en invierno y temporada o zonas de nieve. Estos son los tipos de cadenas existentes y sus principales características.

1 Cadenas metálicas:

Las más habituales. Se componen por un conjunto de eslabones y una banda metálica que queda fijada en la parte interna del neumático y que permite distribuir la malla por toda la banda de rodadura. En este caso, hay que extender la cadena desde la parte interior de la rueda y levantarla por los extremos hasta la parte superior del neumático, comprobando que ha quedado cubriendo la cubierta. Después, se abrochan las anillas de sujeción para cerrar la cadena por la parte exterior. Una vez hecho esto, pasamos la cadena de color a través del soporte tensor para tirar de ella y abrocharla a cualquier extremo. Por último, es conveniente recorrer unos metros para tensarla y comprobar que está instalada correctamente.

2 Cadenas textiles:

Las cadenas de tela cuentan con el beneficio de ocupar poco espacio en nuestro maletero y, además, son fáciles de montar y algo más económicas. Por el contrario, esta tipología no está pensada para largas distancias porque se deterioran más fácilmente que las metálicas. Además, no tienen la capacidad de adaptarse a diferentes medidas, sino que tendremos que escoger la talla exacta de nuestro neumático y lavarlas después de cada uso. Para su instalación, tenemos que desenrollarlas y estirarlas sobre la banda superior del neumático para bajar después la lona cubriendo todo lo posible la rueda. Después, deberemos avanzar ligeramente unos centímetros con el vehículo hasta que la parte superior, que ya está cubierta, quede pisando el suelo, para que termine correctamente de ajustarse. Una vez hecho esto, si lo indica el fabricante, tendremos que estirar una vez más la lona a través de las tiras que incluyen para ello.

3 Cadenas de red o compuestas:

Son muy similares a las de tela, pero la funda está formada por una red de cables de plástico revestidos de material textil. Este tipo de cadenas son más caras que las de tela, pero tienen una mayor durabilidad. El montaje también es muy similar a las cadenas textiles. Simplemente hay que colocarlas sobre la rueda, cubriéndola todo lo posible y tras ello, mover el vehículo unos metros para que termine de ajustarse y colocarse de manera correcta.

4 Cadenas de suela TPU (poliuretano termoplástico):

Son las más modernas y funcionales por sus beneficios. Además de ser económicas, su ajuste es universal, ya que pueden engancharse en todo tipo de llantas, excepto en los tapacubos. El TPU combina goma endurecida y tacos de acero diseñados para evacuar los restos de hielo que obstruyen los dibujos de los neumáticos. Su montaje es sencillo, pero requieren hacer mayor fuerza para ajustarla al neumático. Se trata de tres o cuatro piezas de una anchura determinada que se sitúan sobre la goma y se enganchan con bridas o cinchas a cada lado de la llanta. Por eso, este tipo no sirve para rudas con tapacubos.

5 Cadenas semiautomáticas:

Las cadenas semiautomáticas son las más efectivas y duraderas. Sin embargo, son las más difíciles de colocar y también las más caras y complicadas de poner, por lo que son recomendables para vehículos que circulen habitualmente por nieve. Su peculiaridad reside en que tienen una parte fija que siempre va instalada en la llanta y otra parte que hay que montar o desmontar según las condiciones de la carretera. Su instalación dependerá del modelo, ya que pueden variar mucho de un fabricante a otro. Por lo que habrá que consultar su manual de instrucciones para instalar su sistema de clic móvil.

6 Cadenas líquidas:

Este tipo de cadenas son las más económicas y están diseñadas para aplicarse sobre la banda de rodadura del neumático. Se trata de un spray que puede servir a modo de remedio rápido si nuestro vehículo tiene problemas de tracción por causa de la nieve. Sin embargo, se trata de una solución momentánea y poco efectiva si necesitamos recorrer varios kilómetros en estas condiciones. Además, tampoco servirán para aquellos puntos en los que el uso de cadenas es obligatorio. Basta con tan sólo aplicar el spray sobre la superficie de la rueda que presente problemas, con ello, contaremos con un extra de agarre durante los minutos justos y necesarios para sacar el vehículo de un punto concreto en el que se nos ha atascado el vehículo.

Además de las cadenas, desde Oscaro señalan la importancia de llevar en nuestro vehículo otros elementos que nos ayuden a enfrentar situaciones de emergencia o grandes temporales, como un rascador de hielo para las lunas del coche, guantes o una linterna.

