DS convierte la exposición «Picasso, lo sagrado y lo profano» en una experiencia única en el Thyssen Los socios del programa Only You Privilege podrán disfrutar en Madrid de una nueva propuesta única y exclusiva relacionada con el arte

El Museo Nacional Thyssen Bornemisza pone a su disposición una de las más esperadas exposiciones de la temporada artística de la capital, 'Picasso, lo sagrado y lo profano', a puerta cerrada y al margen del público para los propietarios de un DS miembros del programa Only You Privilege, que ofrece a sus socios la oportunidad de extender esta experiencia única, exclusiva y altamente placentera más allá del vehículo.

Los responsables del programa están permanentemente abiertos a acoger nuevas experiencias a la altura de un DS, como la posibilidad de disfrutar en exclusiva y al margen del público habitual del museo, de una de las más esperadas exposiciones de la temporada artística de la capital: «Picasso, lo sagrado y lo profano», que permanecerá abierta en el propio Thyssen hasta el próximo 12 de enero.

Comisariada por Paloma Alarcó e instalada en las salas 53 a 55 de la planta primera del museo, esta exposición, enmarcada en las iniciativas internacionales de la 'Celebración Picasso 1973-2023', permite reflexionar sobre la esencia última de la pintura, estudiando la audacia y originalidad con la que el malagueño se acercó tanto al mundo clásico como a los temas de la tradición judeocristiana, con la intención de captar la dimensión sagrada que las distintas expresiones artísticas de nuestro mundo han ido adoptado desde el principio de los tiempos.

Ampliar Posibilidad de disfrutar de las obras de Picasso sin público F. P.

No obstante, esta extraordinaria propuesta, que a buen seguro congregará a numerosos visitantes en los próximos meses, sólo adquiere una dimensión especial para los socios del programa Only You Privilege, que, con las salas exclusivamente para ellos, podrán convertirla en una experiencia única y llena de encanto con la que replicar fuera del coche y de forma excelente ese cóctel único de lujo, emoción y confort que proporciona cada escapada en uno de los vehículos premium de la firma francesa. La fecha determinada para esta visita privada se fijará en los próximos días y contará con un número de plazas limitado.

Only you Privilege cuenta con 38 eventos disponibles a lo largo de toda nuestra geografía -además de 84 posibles escapadas rurales en los hoteles Ruralka- con los que brinda a sus socios la posibilidad de vivir momentos realmente inolvidables: catas de vinos excepcionales y visitas privadas a bodegas; menús degustación de los chefs más prestigiosos y cenas en sus restaurantes con Estrella Michelin -un total de 20 Estrellas en catálogo-; momentos de relajación en los mejores spas; eventos relacionados con el automóvil; y visitas privadas a museos, como esta excepcional propuesta en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza,

Este círculo exclusivo firmado por DS Automobiles, que ofrece momentos excepcionales y experiencias únicas bajo la marca Only You Privilege, sólo pueden ser activados por los clientes inscritos en el programa Only You que cuenten con su ID único de miembro.

Only You está abierto por un periodo de 3 años a clientes de un vehículo nuevo DS en España y podrán beneficiarse de condiciones excepcionales de las experiencias Only You Privilege, limitando el uso a una experiencia al mes y una reserva por establecimiento durante estos 3 años.