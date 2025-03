Comprueba si tu coche está entre los más caros o baratos de asegurar este 2023

Canal Motor Domingo, 20 de agosto 2023, 14:00 Comenta Compartir

A la hora de comprar y elegir un vehículo hay que tener en cuenta el coste que conllevará asegurar dicho modelo así como su mantenimiento ya que entre unas marcas y modelos, puede haber una variación de precio en la prima de hasta un 77%. Existen diversos factores que influyen en el precio final de la póliza de un coche y el modelo del vehículo en cuestión, es uno de los más determinantes.

Así, el Audi A7 Sportback (1.288 euros), el BMW Serie 6 (1.284 euros) y el Audi A8 (1.274 euros ) se encuentran entre los tres vehículos más caros de asegurar este año. Sin embargo, el MG ZS (304 euros), el Suzuki Vitara (313 euros), el Dacia Duster (327 euros) se sitúan entre los coches más económicos de asegurar, tal y como desprende el ranking de los coches más caros y baratos de asegurar en 2023, elaborado por Rastreator. La lista sigue con otro BMW, el Serie 7 (1.212 euros), el Ford Mustang (1.177 euros), repite BMW con el modelo Serie 2 (1.121 euros), otro Audi con el modelo A5 (1.109 euros), también el Mercedes CLS (1.077 euros); y, por último, el BMW Serie 4 (1.057 euros) y Serie 5 (1.027 euros).

Lo más frecuente, es que aquellas personas que dispongan de este tipo de vehículos contraten un seguro más completo por lo que el coste siempre será superior. De hecho, el 80% de los españoles piensa que los coches de gama alta necesitan un seguro más completo para estar más protegidos.

Antonio Rubio, responsable de seguros de auto de Rastreator, explica que «los coches de gama alta como pueden ser modelos de marcas tan emblemáticas como BMW, Mercedes o Audi suelen implicar unas primas medias más elevadas ya que son marcas más valiosas y por ello, todos sus componentes son más caros también. Desde las tecnologías que usan, así como las piezas o revisiones en el taller conllevan un mayor coste de mantenimiento o reparación, algo que asumirá la propia aseguradora y por ello, afectará directamente a la prima media del seguro».

Por el contrario, también hay una serie de marcas que se adaptan más a las necesidades de la mayoría de los bolsillos. La marca de origen británico que en la actualidad es un fabricante chino de automóviles, encabeza la lista de los más baratos con su modelo MG ZS (304 euros). Le sigue el Suzuki Vitara (313 euros) y el Dacia Duster (327 euros). Muy de cerca en la lista está el Hyundai Kona (328 euros), el Dacia Sandero Stepway (332 euros), el Renault Capture (335 euros), el Hyundai Tucson (345 euros), el Kia Sportage (351 euros), el Nissan Qashqai (359 euros) y, por último, el Seat Arona (361 euros).

Existen otros factores que también afectan a la prima como puede ser el historial de siniestralidad, ya que la trayectoria al volante del conductor es uno de los factores que más peso asumen en el cálculo del precio del seguro. Además, hay otros aspectos del perfil del asegurado como puede ser la edad que también influye, ya que la experiencia al volante, su profesión o su estado civil pueden variar el precio del seguro.

«Es fundamental conocer las diferentes opciones que hay en el mercado, comparar y leer bien la letra pequeña para tener claro qué coberturas vamos a pagar y así evitar que la prima del seguro aumente de forma innecesaria», explica Rubio. «Según el estudio de Rastreator, un 35% de los españoles afirma haber cambiado a un seguro con menos protección para que el precio sea más bajo, pero es fundamental que el coste no sea el único factor por el que se elige un u otro si no que hay que asegurarse de que tenga todas las coberturas necesarias para cada caso en particular y así evitar cualquier imprevisto estando cubiertos de cualquier incidente», puntualiza.