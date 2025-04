Cómo se puede pujar en las subastas de coches de alta gama del Estado con descuentos de hasta el 45%

Información más relevante

La Sede electrónica de la Agencia Tributaria nos ofrece respuesta a preguntas relevantes sobre el portal de subastas del BOE:

¿Puedo retirar una puja o modificar sus datos, una vez confirmada en el Portal de Subastas? No. Las pujas que han sido confirmadas en el Portal de subastas no pueden ser retiradas ni modificadas. Por ello, es imprescindible que antes de confirmar una puja revise detenidamente los datos de la puja que va a confirmar.

¿Qué efectos tiene la reserva de puja? El Portal preguntará una única vez al postor si desea reservar su puja máxima. Será en el momento de la primera puja del postor en la subasta. Una vez realice una puja indicando que desea realizar reserva, todas las pujas sucesivas de la misma subasta se realizarán con reserva de puja. Asimismo, una vez realice una puja indicando que NO desea realizar reserva, todas las pujas sucesivas de la misma subasta se realizarán sin reserva de puja.

En caso de que desee realizar una puja por un valor inferior o igual a la puja máxima, el sistema solo lo permitirá si además acepta una reserva de su puja hasta la adjudicación de la subasta, ya que solo podrá llegar a ser el adjudicatario final si los postores con pujas más altas renuncian a la adjudicación.

¿Se puede saber cuántos postores están pujando en una subasta y qué precios ofrecen? El sistema solo informa de la puja más alta hasta ese momento o de que no las hay. No facilita información de los postores que están interviniendo en esa subasta ni de quién ha efectuado una determinada puja. A quien está participando se le informará telemáticamente de que ha habido una puja que ha superado la que él había ofrecido anteriormente con la finalidad de que pueda a su vez mejorarla. En cambio no le informará de las que se hayan ofrecido por debajo de su precio.

En todo caso, es importante señalar que es posible realizar pujas por debajo de la puja más alta, en particular cuando los precios ofertados por otros postores puedan parecer altos y no ajustados al valor de mercado del bien. Si de verdad le interesa el bien, puede reservar su puja pujando por debajo del precio más alto lo que considere ajustado, aunque el depósito estará retenido un tiempo más amplio al finalizar la subasta.

¿Se puede saber si nuestra puja es la siguiente a la del mejor postor? El sistema no da información alguna al respecto. Ni a los demás postores ni a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Una vez finalizada la subasta el sistema únicamente facilita a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos los datos del mejor postor y del precio que ha ofrecido. Sólo en el caso de que el mejor postor no pague el precio en el plazo establecido, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pedirá información de quién es el siguiente mejor postor que haya reservado postura, y así sucesivamente.