Ampliar

Cómo ahorrar en el consumo de gasolina cuando su precio alcanza su máximo histórico Para que la fuerte subida no afecte a tu bolsillo es tan sencillo como parar el motor en las paradas largas, no realizar acelerones, usar el freno-motor siempre que sea posible, respetar los límites de velocidad o no cargar demasiado el coche