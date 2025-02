Cómo te afectarán los cambios de la Ley de Tráfico a partir del 21 de marzo

S. M. Lunes, 21 de marzo 2022, 16:55 Compartir

El próximo 21 de marzo entran en vigor los cambios introducidos en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que tienen el objetivo de adaptarse a la nueva realidad, mejorando la eficacia del sistema y reforzando la seguridad en las carreteras. Entre las modificaciones introducidas se encuentran el aumento a 6 puntos de pérdida en caso de usar el teléfono móvil mientras se conduce, a 4 por no utilizar el cinturón o el casco o la desaparición del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales, por ejemplo.

Según Pere Navarro, director general de Tráfico «es una obligación que tenemos como Administración de explicar a los ciudadanos los cambios que se han producido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Es oportuno y necesario que conozcan las modificaciones porque si se conocen y se explican, la mayoría de los ciudadanos las interiorizarán y las cumplirán, porque no hay que olvidar que en movilidad el comportamiento personal que adoptamos cuando nos desplazamos suele tener consecuencias directas para uno mismo y para el resto de los usuarios que comparten la vía».

Como el hecho de no conocer una norma no evita recibir una sanción por no cumplirla, la DGT recalca estas modificaciones a través de su cuenta oficial de Twitter:

En coche

-En carreteras convencionales, los conductores de turismos y motocicletas ya no podrán superar en 20km/h la velocidad máxima permitida para adelantar a otros vehículos. Una medida que busca minimizar el riesgo que ocasionan los adelantamientos y así reducir la siniestralidad en carretera convencional.

-No usar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y demás elementos de protección o no hacerlo de forma adecuada, te hará perder 4 puntos

-Si conduces sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil puedes perder 6 puntos.

-Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes conlleva la pérdida de 6 puntos

-P, para adelantar a una bicicleta o a un ciclomotor, deberás hacerlo ocupando completamente el carril contiguo en vías de 2 o más carriles por sentido. En vías de un solo carril, tendrás que mantener la separación mínima lateral de 1,5 metros o perderás 6 puntos. Es una manera de proteger a este colectivo vulnerable.

-Los peatones tienen preferencia de paso sobre los vehículos en los pasos para peatones, en las aceras y en las zonas peatonales. Recuerda que todos en algún momento somos peatones.

-Llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos está prohibido, estén conectados o no. Son sistemas que interfieren en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de tráfico por lo que no se permite llevarlos. Hacerlo supone la pérdida de 3 puntos.

En moto

-Si tienes una moto o un ciclomotor, puedes utilizar dispositivos inalámbricos certificados u homologados en tu casco de protección para fines de comunicación o navegación.

-No usar el casco o no hacerlo de forma adecuada te hará perder 4 puntos.

En patinete o bicicleta

-Si eres menor de edad y conduces, tu tasa de alcohol es 0,0.

-Recuerda que los Vehículos de Movilidad Personal tienen prohibido circular por autopistas y autovías.

-Para protegerte, los vehículos que necesiten adelantar a una bicicleta o a un ciclomotor, tendrán que hacerlo ocupando completamente el carril contiguo si la vía tiene 2 o más carriles por sentido. Y si la vía solo tiene un carril, mantener la separación mínima de 1,5 metros.

-Está prohibido parar o estacionar en el carril bici o en vías ciclistas. Su incumplimiento se considera una infracción grave.