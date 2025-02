Combustibles sintéticos como alternativa 'Eco'

Patxi Fernández Martes, 29 de marzo 2022, 12:26 Compartir

La Comisión Europea ha propuesto a través del 'Reglamento de estándares de eficiencia de vehículos ligeros' la prohibición de la comercialización de motores de combustión a partir del año 2035. Una medida que ha sido criticada por el conjunto de asociaciones vinculadas al transporte y la movilidad. Un total de 15 entidades españolas han señalado que esta medida afectará especialmente a las rentas más bajas, por lo que han pedido una transición energética «más accesible e inclusiva».

Para ello, han sugerido los ecocombustibles y combustibles sintéticos (combustibles líquidos bajos o neutros en carbono) como una alternativa que permite reducir las emisiones de CO2 de forma inmediata y masiva debido a su compatibilidad con el parque móvil y la infraestructuras existentes.

Los combustibles sintéticos se fabrican a partir de hidrógeno y CO2 retirado de la atmósfera. Para su elaboración se utiliza electricidad procedente de fuentes renovables y mediante electrólisis, se separan el oxígeno e hidrógeno del agua, dando lugar a hidrógeno renovable. Empresas energéticas y fabricantes automovilísticos como Porsche, Audi o Mazda defienden esta alternativa. Según sus cálculos permite reducir hasta un 90% las emisiones de un coche térmico durante su utilización, al mismo tiempo que se evita la contaminación generada por producir un nuevo vehículo y su correspondiente batería.

En cuanto a los ecocombustibles, son combustibles líquidos neutros o bajos en emisiones de CO2 producidos a partir de residuos urbanos, agrícolas o forestales, desde plásticos a aceites usados. No se fabrican con petróleo.

España tiene una capacidad de refino de las más importantes de Europa y esas refinerías que hoy producen combustibles de origen fósil, como la gasolina o el gasóleo, pueden producir también ecocombustibles de origen no fósil que se pueden utilizar prácticamente en todos los vehículos que hoy circulan por nuestras calles y carreteras. Precisamente el pasado 9 de marzo dieron comienzo en Cartagena las obras de construcción de la primera planta de biocombustibles avanzados de España, en la que Repsol invertirá 200 millones de euros. La planta tendrá capacidad para producir 250.000 toneladas al año de biocombustibles avanzados como biodiésel, biojet, bionafta y biopropano, que se podrán usar en aviones, barcos, camiones o coches, y que permitirán reducir 900.000 toneladas de CO2 al año. Esto es una cantidad similar al CO2 que absorbería un bosque del tamaño de 180.000 campos de fútbol.

Hoy en día cuando repostamos nuestro vehículo en una gasolinera, ya estamos introduciendo un 10 % de estos productos en nuestros depósitos, aunque no seamos conscientes de ello, y por cada punto porcentual que aumentemos conseguiríamos un ahorro de 800.000 toneladas al año de emisiones de CO2.

Dependencia energética

Según Víctor García Nebreda, secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid (Aeescam), los ecocombustibles podrían reducir considerablemente nuestra dependencia energética del exterior. Desde su punto de vista «la materia prima está aquí y la industria de refino también, pero es imprescindible que desde la UE y desde España se genere una seguridad jurídica para acometer las grandes inversiones necesarias y sobre todo que no se penalicen a unas tecnologías en beneficio de otras».

Nebreda argumenta que el objetivo es llegar al 2050 con un saldo de emisiones netas 0. Esto no significa únicamente «que no se emita CO2 por el tubo de escape, significa que todo el ciclo, desde el pozo a la rueda, de un saldo neto 0». En este sentido, explica que aunque el vehículo eléctrico no produce emisiones en tubo de escape «sí que lo hace cuando se fabrican las baterías y depende de cómo se genere la electricidad puede ser más contaminante aún».

Los ecocombustibles pueden contribuir de manera fundamental a conseguir esos objetivos ya que «el principio de neutralidad tecnológica es básico y sería imperdonable que no se permita el desarrollo de todo aquello que nos permita lograr los objetivos deseados», concluye.