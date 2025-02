Todo lo que debes saber sobre cadenas de nieve para el coche Las cadenas de nieve siguen siendo el principal elemento utilizado por los conductores españoles para conducir cuando las carreteras quedan cubiertas por un manto blanco. Sin embargo, no todo el mundo sabe utilizarlas correctamente

Las cadenas de nieve siguen siendo el principal elemento utilizado por los conductores españoles para conducir cuando las carreteras quedan cubiertas por un manto blanco. Sin embargo, no todo el mundo sabe, ni colocarlas, ni utilizarlas correctamente. Por ejemplo, no se pueden exceder los 50 km/h y hay que seguir en todo momento las indicaciones de las señales como las de los colores de la nieve de los paneles informativos de la DGT. Tampoco deben dar acelerones bruscos y frenazos, hay que aumentar la distancia de seguridad y se aconseja conducir preferiblemente en marchas largas.

Así, de igual modo es importante conocer los diferentes tipos de cadenas que hay en el mercado. Por un lado, están las cadenas de nieve metálicas, que ofrecen un gran agarre sobre nieve y hielo. Suelen ser más complicadas de instalar que las textiles, pero garantizan una mayor adherencia. Por otro lado, las cadenas textiles son más fáciles de colocar y pesan menos, por lo que son más fáciles de guardar. Suelen ofrecer una buena adherencia y una conducción más cómoda que las cadenas metálicas, aunque tienen un menor agarre. También se pueden utilizar las cadenas híbridas o mixtas. Son de montaje sencillo y rápido pero hay que utilizar más fuerza para ajustarlas. Son recomendables en aquellos casos en los que se usan las cadenas con mucha frecuencia.

En primer lugar, ¿hay que poner las cadenas siempre que haya nieve? Norauto responde. No siempre que nieva o haya nieve es obligatorio llevar cadenas pero, sí recomendable. Generalmente se suele informar a los conductores de la obligatoriedad de utilizar este sistema. Se suele hacer a través de los paneles de información variables, señales de tráfico (que suelen estar situadas en zonas de montaña) o los propios agentes de Tráfico.

¿Deben instalarse siempre que sea obligatorio? Si es obligatorio, hay que llevar alguno de los sistemas homologados para conducir con nieve. Las cadenas son el sistema más utilizado, ya que sólo se utilizan cuando es necesario. Pueden ser sustituidas por neumáticos de invierno o neumáticos all season, siempre que lleven las siglas M+S. Esto quiere decir que pueden circular sin cadenas. Circular sin cadenas o sin neumáticos de invierno o all season que las sustituyan cuando es obligatorio supone una sanción de 200 euros. Además, no se permitirá seguir circulando y el vehículo puede quedar inmovilizado.

¿Valen todas las cadenas de nieve para todos los coches? No, hay que tener en cuenta las dimensiones del neumático. Por ello, antes de elegir cadenas de nieve conviene indicar el modelo de vehículo para contar con las cadenas más idóneas. También existen algunos modelos de coche que no permiten la instalación de cadenas.

¿Se pueden reutilizar las cadenas de nieve? Sí, siempre que estén en buen estado. Si se cambia de vehículo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 mm que la que necesita un Suv o 4X4. Las cadenas que se utilizaban para un anterior vehículo pueden no valer para el nuevo.

¿Se instalan todas las cadenas de nieve igual? No, por un lado hay que tener en cuenta el tipo de cadena y la marca. Por ejemplo, las textiles e híbridas son más fáciles de poner que las cadenas metálicas. Siempre hay que seguir las indicaciones de la marca a la hora de instalarlas. Y, ¿En qué neumáticos se deben instalar las cadenas? Se deben colocar sobre las ruedas motrices. Si el vehículo es de tracción delantera, deben ir en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos.

¿Se deben poner las cadenas de nieve nada más salir de casa? Si está todo nevado y es obligatorio, sí. Si no es esta situación y la nevada llega en pleno trayecto, se deben instalar sobre la superficie cubierta de nieve o hielo. De esta forma, se evitan daños en el neumático y la llanta. Y los pasos a seguir son: estirar las cadenas sobre el suelo y levantar las cadenas hasta la parte superior del neumático. A continuación, se cierra el aro para que quede apoyado sobre la goma y se estira la cadena sobre la banda de rodadura. Se aconseja desplazar el vehículo unos centímetros para que la rueda pise sobre la cadena. Se debe cubrir la rueda y unir todos los enganches y tensores. Se sabe que la cadena está bien ajustada cuando la holgura no supera los 1,5 centímetros si se tira de ella sobre la banda de rodadura. Algunas incluso cuentan con tensores automáticos que se ajustarán a la rueda cuando se inicie la marcha. Otras son manuales y es necesario ajustarlas después de haber recorrido algunos metros con el coche.

¿Qué ocurre si se colocan mal las cadenas de nieve? Puede causar daños en las llantas, en la carrocería del vehículo e incluso en algunos sistemas de seguridad. Si se escuchan ruidos extraños o se percibe que las cadenas están sueltas, hay que detener el vehículo en un lugar seguro y colocarlas correctamente.

¿Se puede seguir circulando con ellas cuando ya no es obligatorio? Si en la vía hay nieve o hielo, puede ser recomendable seguir circulando con cadenas aunque ya no sea obligatorio. En todo caso, si las condiciones de la vía ya son óptimas, es aconsejable quitarlas para que no dañen los neumáticos y otros sistemas de seguridad como puede ser el ABS o ESP. En el caso de cadenas textiles y en ausencia de nieve o hielo, pueden llegar a romperse por la fricción con la carretera.

¿Qué hay que hacer para guardarlas correctamente? Se recomienda limpiarlas y lavarlas, retirando los restos de nieve. Hay que dejarlas secar y guardarlas en el dispositivo de almacenaje del fabricante. Durante el invierno o con bajas temperaturas, es recomendable llevarlas en el maletero, sobre todo si hay previsión de nevadas.

Finalmente, ¿qué vida útil tienen unas cadenas de nieve? Por supuesto, todo va a depender del tipo de cadena de nieve utilizada y del uso que se haga de ellas, es decir, si se utilizan correctamente y si se hacen muchos kilómetros con ellas. En principio, las cadenas deben durar muchos años y no se ha concretado un periodo concreto.

