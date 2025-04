Qué coches tienen que pasar este año la ITV por primera vez

J. Bacorelle Viernes, 10 de enero 2025 | Actualizado 11/01/2025 02:56h. Comenta Compartir

A partir de enero de 2025, los turismos matriculados en 2021, cuyas matrículas corresponden a las letras LMC y LVV, deberán someterse a su primera ITV. Como todos los vehículos, los turismos tienen la obligación de pasar la inspección para asegurar que se encuentren en condiciones óptimas para circular de manera segura y cumplir con los estándares medioambientales establecidos.

Teniendo en cuenta factores como la edad y la tipología del vehículo, la frecuencia con la que deben pasar la ITV es distinta. En el caso de los turismos, han de acudir por primera vez a la inspección técnica a los cuatro años desde su fecha de matriculación. Desde los 4 hasta los 10 años, la inspección técnica ha de realizarse de forma bienal, y a partir de esta fecha, de forma anual. Esta frecuencia es obligatoria incluso cuando no utilizas el vehículo.

Antes de acudir a la estación ITV, es recomendable realizar una revisión exhaustiva de tu vehículo. Algunos de los aspectos a verificar son los sistemas de iluminación: faros, intermitentes, luces de freno, etc. Deben funcionar correctamente y tener la intensidad adecuada.

Verifica también el estado de los neumáticos, la profundidad del dibujo y la presión. Los frenos deben responder de manera eficaz y no presentar ruidos extraños. Comprueba que no haya holguras ni ruidos en la suspensión, y asegúrate de que el vehículo no emita humos excesivos ni olores extraños.

Revisa la carrocería en busca de óxido, abolladuras u otros daños que puedan afectar a la seguridad, y presta atención a los cristales, que deben estar limpios y sin rajas.

La Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, AEMA-ITV recuerda que la ITV es una medida crucial para la seguridad vial. Según el estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, a nivel nacional, gracias a la inspección técnica se salvan al año 723 muertes, 13.100 personas heridas y se evitan, al menos, 15.641 siniestros viales. La ITV es clave para reducir los riesgos en las vías públicas, ya que detecta fallos mecánicos o de seguridad antes de que puedan provocar un siniestro vial. Si todos los vehículos que no pasan la ITV obligatoria lo hicieran, se podrían salvar adicionalmente 353 vidas al año.

Cabe recordar que presentarse a la ITV antes de tiempo está permitido y es recomendable hacerlo. La normativa prohíbe retrasarla, pero sí permite realizarla hasta 30 días antes sin perder días de caducidad para la próxima inspección. Es decir, si la fecha para presentarse a la ITV es el 25 de enero, pero se acude dos semanas antes, la siguiente vez se mantendrá para el 25 de enero del año correspondiente.

