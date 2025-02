El coche de Zapata Tenor: «Me permite ser más sostenible y estar más conectado»

S. M. Sábado, 19 de marzo 2022, 00:01 Compartir

Zapata tenor lleva más de 20 de años subido encima de un escenario, y durante todo ese tiempo ha tenido el honor de cantar en teatros como el Metropolitan Opera House de Nueva York, Teatro Real de Madrid, Teatro Liceo de Barcelona, Rossini Opera Festival, Ópera de Berlín, Teatro Chatêlet de París, Semperoper de Dresden, Teatro Massimo de Palermo, Theater an der Wien de Viena, Deutsche Oper Rhein, o el Palais de Beaux Arts de Bruselas. Lo ha hecho siempre junto a compañeros a los que admira profundamente (Juan Diego Florez, Elina Garança, Placido Domingo, René Fleming…) y de los que ha aprendido todo lo que es hoy.

Además de cantar ópera, ha creado y dirigido espectáculos para los grandes teatros líricos y orquestas sinfónicas españolas y latinoamericanas como 'Concierto para Zapata y Orquesta' o 'From Bach to Radiohead', con el objetivo de 'democratizar' la música que ama y que sostiene cambia la vida de las personas que se acercan a ella. Durante los últimos años gracias a su conferencia 'Cómo dar el do de Pecho' se ha convertido en uno de los conferenciantes motivacionales más importantes del mundo en habla hispana. También desarrolla una importante actividad como divulgador de la música clásica con espacios fijos en los programas 'Más de uno' junto a Juan Ramón Lucas y 'De pe a pa' junto a Pepa Fernández. El año 2021 se incorporó como jurado al talent 'Prodigios' de TVE.

Sus grabaciones discográficas más destacadas son La Cenerentola junto a la gran diva Joyce di Donato, La Pietra di Paragone grabada en directo en Paris, y el disco Tango mano a mano donde cantó dúos con José Merce, Pasión Vega y Miguel Poveda.

Ahora se ha pasado a la movilidad sostenible con un Kia Sportage 1.6 TGDI HEV GT LINE 4X4, y ha declarado que «me encanta el espíritu innovador de Kia, que se refleja en todos sus modelos. El Sportage es como un do de pecho. ¿Saben que cantar así el Do 5 supuso una gran innovación en su momento? Gilbert Duprez se atrevió a cantarlo, sin hacer un falsete como se había hecho hasta entonces, y cambió la historia de la ópera. En mi nuevo Kia Sportage veo ese mismo espíritu, con muchos elementos y tecnologías innovadoras que me permiten ser más sostenible y estar más conectado».

Tenor conduce este modelo, con un sistema de propulsión híbrido HEV de última generación que reduce drásticamente las emisiones y mejora el consumo de combustible. Desde el inicio, el nuevo Sportage se concibió para adoptar las últimas tecnologías de propulsión eléctrica, convirtiéndolo en uno de los SUV más eficientes del mercado. En su versión híbrida, el aclamado motor 1.6 T-GDI se combina con un motor eléctrico de tracción con imanes permanentes y 44,2 kW (60 CV) de potencia, más una batería de iones de litio y polímero con 1,49 kWh de capacidad. Esto da como resultado una cadena cinemática eficiente y con gran capacidad de respuesta, con una potencia total de 230 CV.

El nuevo Kia Sportage que se comercializa en Europa ha sido diseñado específicamente para el mercado europeo y concebido para ser la referencia en el segmento SUV. Resultado de un avanzado programa de ingeniería, combina un diseño exterior elegante y musculoso con un interior vanguardista, dotado de una pantalla curva integrada que alberga las últimas tecnologías de conectividad.

La quinta generación del Sportage también en uno de los vehículos más seguros de su clase. Bajo su elegante diseño exterior se esconde una estructura de carrocería reforzada y ligera, con una gran rigidez torsional. La reconocida tecnología de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de Kia, también conocida como DriveWise, contribuye a que el nuevo Sportage evite peligros, proteja a los ocupantes y a otros usuarios de la carretera en cada trayecto.