El coche de Sandra Sánchez: «Es como un avión»

La karateca española Sandra Sánchez (Talavera de la Reina, 16 de septiembre de 1981), campeona olímpica en Tokyo 2020 en la modalidad de katas y campeona mundial, ha anunciado su retirada para este 2022. «Pasan cosas por mi cabeza, siempre uno piensa en el futuro, pero soy muy de vivir la vida en el presente. Dejo puertas abiertas, me preparo, pero luego dejo que la vida me sorprenda. Además creo que las cosas más bonitas te pasan cuando menos lo esperas, y dentro de tener unos estudios, una preparación, y saber que hay un futuro, hay que dejar que haya sorpresa», explica la deportista.

Y uno de esos futuros inmediatos pasan por el cambio a la conducción eficiente. La deportista ya tiene su nuevo Kia EV6, con el que se ha pasado a la movilidad eléctrica. De hecho, Sandra no duda al confirmar que «sí» le gusta conducir, «pero también me gusta que me lleven cuando llevo zapatos de tacón. Solo he conducido un coche eléctrico una vez y la verdad que fue toda una experiencia, porque tenía la sensación de estar en un simulador, de que no era real porque no había ningún ruido. Todo era tan suave… Era muy distinto a lo que conocía, pero fue una experiencia que me gustó mucho y que ahora espero repetir muchas veces», subraya.

En lo que a movilidad eléctrica se refiere, «creo que es el futuro, que es un paso más adelante en todos los sentidos: en la concienciación social de que tenemos un planeta que hay que cuidar. Ese paso está en que en el futuro todos los coches serán eléctricos, ojalá sea así. Aunque sé que hay que ir pasito a pasito, espero que en España vaya sucediendo lo antes posible», detalla.

En la actualidad conduce uno de los punta de lanza del fabricante surcoreano, el 100% eléctrico EV6. «Me ha parecido un coche avión. La verdad que estoy impactada, es súper bonito, el diseño es increíble… Pero es que luego, cuando te sientas dentro, te impresiona aún más todo lo que lleva, las pantallas, todas las facilidades que tiene», resalta.

«De momento, por lo que he comprobado la sensación de ligereza, de silencio, pero a la vez con la potencia que tiene el coche. Me transmite mucha seguridad, es súper amplio por dentro y tiene un maletero en el cabe todo. Me encanta todo de él y ya me estoy poniendo al día para aprovechar al máximo todas las tecnologías que ofrece. Espero que me lleve a muchos entrenamientos y a muchos campeonatos para que me traiga de vuelta con alguna medalla de oro«, añade la karateca.

Se trata de un Kia EV6 GT-Line AWD Long Range, con una potencia de 325 CV, la versión más potente de la actual gama EV6 que es capaz de alcanzar 188 km/h y de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos. Este modelo presume, además, de un bajo consumo combinado de 18 kWh/100 km y de unas baterías de alta capacidad (77,4 kWh), que le permiten alcanzar hasta 484 kilómetros de autonomía WLTP entre recargas. Y gracias a su sofisticada tecnología de 800 V, puede cargar el 80% de su batería en solo 18 minutos en un cargador rápido.

Cabe resaltar también que este SUV es el primer BEV (vehículo eléctrico con batería) producido por Kia con la nueva plataforma modular eléctrica global (Electric-Global Modular Platform E-GMP). Gracias a su diseño e innovadoras tecnologías, ofrece la mejor experiencia de utilización y hace que el estilo de vida eléctrico sea una opción viable para la movilidad del día a día. Asimismo ofrece un espacio interior líder en su segmento e incluso puede actuar como batería móvil para cargar aparatos u otros vehículos eléctricos.