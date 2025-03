El coche de Martín de la Puente: «La movilidad debe ser sostenible»

N. Soage Sábado, 11 de noviembre 2023, 12:00 Comenta Compartir

Martín de la Puente Riobó, número 4 del Ranking mundial tenis en silla, campeón US open en el año 2022 y subcampeón europeo este 2023, es un deportista apasionado de los coches. «Desde pequeño siempre me han interesado los coches y las carreras como la Fórmula 1», detalla De la Puente a este diario. A sus 24 años de edad, hace muy poco tiempo que se sacó el carnet de conducir -a sus 21 años-, pero «siempre me ha gustado estudiar y conducir, así que aprobé a la primera el teórico y el práctico», manifiesta.

Su primer coche fue un Toyota Corolla Electric Hybrid, con el que recuerda un viaje largo «desde Vigo, mi casa familiar, al Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. ¡Toda una hazaña!», subraya. Y tantos son sus buenos recuerdos que, en la actualidad, conduce otro Corolla, ahora en su versión Tourning Sport Electric Hybrid. «Para mí actividad deportiva es ideal para transportar mi silla de competición», explica.

Ampliar Martín de la Puente y su Toyota Corolla Tourning Sport Electric Hybrid P.F.

De este modelo destaca «el silencio, el poco ruido que genera y su bajo consumo. De hecho, Toyota nunca defrauda«, explica el deportista.

Ampliar Características del Corolla Touring Sport Style 140H Martín de la Puente y su Toyota Corolla Tourning Sport Electric Hybrid P.F. Motor y potencia : 1.8 Electric Hybrid 140 CV (denominación comercial 140H) Consumo medio : 4,7 l/100 km Medidas (largo /ancho/alto, en metros) : 4,65/1,79/1,43 Maletero : 596 litros Velocidad máxima : 180 km/h Aceleración : de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos Precio : 30.350 euros (precio de transacción, con promoción comercial incluida)

A la hora de elegir un coche, De la Puente prioriza las emisiones a la estética o la mecánica. «Aunque la estética y la mecánica son importantes, creo que debemos dar prioridad al cuidado del medio ambiente. Creo que la movilidad debe ser sostenible», afirma.

El deportista es de los que prefiere conducir, «voy más relajado y disfruto de la conducción. Me gusta conducir», puntualiza, al tiempo que añade que como copiloto «siempre he sido muy confiado, pero prefiero ser el piloto».

Más información





Por último, el número 4 del Ranking mundial tenis en silla, cree firmemente que el coche dice mucho de su dueño: «Creo que sí, si algo te importa debes cuidarlo y mimarlo», concluye.