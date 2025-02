El coche de Laia Sanz: «Me costaría ir con un coche feo por muy eficiente o potente que fuera»

N. Soage Sábado, 5 de marzo 2022, 00:45 Compartir

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) compitió a los siete años por primera vez. Y a los doce consiguió su primera victoria en un campeonato de chicos, con una moto de 80 c.c. Su proyección estaba marcada. En el 2000 se adjudicó su primer mundial de trial y solo pensaba en el gran raid. La piloto disputó once ediciones en moto en el Dakar, algo que cambió el año pasado. En 2021 cambió las dos ruedas por las cuatro. La veterana piloto salió de su zona de confort para ponerse al volante de un coche.

Y es que reconoce ser una «gran apasionada de los coches». «Obviamente son una herramienta para moverme, para ir a trabajar... pero también soy una apasionada de conducir, los coches siempre me han llamado mucho la atención, y no solo los de carreras», subraya Sanz a este diario. La piloto se sacó el carné de conducir tan pronto le fue posible. De hecho, la teoría ya a la temprana edad de 16 años, «y a los cuatro días de cumplir los 18, ya conseguí el práctico», explica.

Recuerda su primer coche con nostalgia. «Fue un Citroën Saxo de mi madre, que heredó mi hermano y luego yo. De hecho era un poco el coche comodín que había en casa y lo usé un tiempo hasta que ya me pude comprar mi primer coche propio. Éste fue un BMW Compact, al igual que tenía una furgoneta que utilizaba para desplazarme a entrenar», detalla, al mismo tiempo que, entre risas, desvela que «ese primer coche seguro que esconde muchos secretos, tanto de mi hermano como míos, ya que al final a los 18 años haces alguna tontería, y más nosotros que veníamos de las carreras. Os podría contar alguna que otra aventura«.

La experimentada piloto ha recorrido medio mundo, por lo que le resulta a veces recordar, por ejemplo, a dónde fue su primer viaje largo. «He hecho tantos viajes que no recuerdo el primero conduciendo yo, sobre todo porque hacía muchos con mis padres y con el equipo. Aunque sí recuerdo un viaje sola en autocaravana a Finlandia, ya algo después de sacarme el carné, para ir a una carrera y se me hizo eterno porque fueron tres días de trayecto».

En la actualidad, Laia conduce un Mini Countryman JCW, con el que está «realmente contenta». Le gusta destacar la «buena mezcla entre deportividad y practicidad». «El coche es genial porque tiene sensaciones de coche deportivo, el motor es una pasada, los acabados están súper bien; y me es muy útil porque es 'pequeño' pero puedo viajar, llevar la bicicleta o a mis perros», subraya.

Laia incide en que, a la hora de elegir un coche, busca un equilibrio entre estética, mecánica y emisiones. «Creo que es la suma de todo. Me costaría ir con un coche feo por muy eficiente o muy potente que fuera. Creo que tiene que ser un equilibrio de todo, las tres cosas son muy importantes: tiene que ser potente, equilibrado en consumo y emisiones, y lógicamente la estética. Tiene que ser un coche bonito».

Como buena piloto, prefiere ir al volante «siempre, me cuesta bastante ir al lado. Tendría que ser alguien de fiar, con el que tenga mucha confianza, ya que si no no me relajo. Y en el ámbito deportivo igual, tiene que ser un piloto en el que confíe mucho». detalla. Además, «me da bastante inseguridad ir al lado, por eso soy un poco pesada como copiloto», añade.

Finalmente, resaltar que en el garaje de Laia no faltan vehículos. Guarda su coche, una furgoneta, un 4x4 «para ir a las dunas a jugar», bicicletas de montaña, de carretera y eléctrica, el 'motor home', y motos de enduro y de trial, así como un 'side by side'. «Y obviamente muchas motos de mi carrera deportiva que me he ido guardando para mí, posiblemente veinte», concluye.

Ampliar Ficha técnica Motor : gasolina de 306 CV Medidas (largo/ancho/alto, en metros) : 4,29/1,82/1,55 Consumo : desde 5,1 l/100 km Maletero : de 450 litros hasta 1.390 Aceleración : de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos Velocidad máxima : 250 km/h Precio : 51.900 euros