El coche de Jesús Calleja: «Cuando descubrí el coche eléctrico me replanteé por completo la forma de moverme»

«Aventurero, alpinista, viajero, presentador de televisión y por encima de todo un hombre feliz». Así se describe Jesús Calleja en sus redes sociales. Y no es para menos porque a sus 58 años acumula a sus espaldas muchas hazañas: ascendió en 2005 al monte Everest (8848 metros de altura), entre 2006 y 2008 las Siete Cumbres (las montañas más altas de cada continente, de Norteamérica y la Antártida), así como cinco Dakar y correr hasta 16 veces la Baja Aragón. Estos últimos porque también se considera un apasionado de los coches «de toda la vida». Quizás ser copropietario de la tienda familiar de automóviles que regentaba su hermano menor le ayudó. O más bien, estamos seguros, porque Calleja asegura a este medio que «me puedes preguntar cualquier cosa relacionada con cualquier cosa que haya salido al mercado, que te voy a decir las prestaciones, las curiosidades, las diferencias... Especialmente el tipo de artículo que más me atrae ahora mismo es el mundo eléctrico, todos los coches eléctricos«.

De hecho, Calleja conduce dos coches, pero el que más utiliza es un 100% eléctrico, el Hyundai Ioniq 5. «Es muy fácil de conducir, muy agradable, el par motor que tiene, saber que lo cargo en mi casa... y luego la cuestión psicológica de que tengo un coche sostenible, un coche que no agrede al medioambiente. No hago 'greenwash', cumplo los objetivos de verdad y estoy muy comprometido con todas las causas relacionadas con la sostenibilidad, especialmente con la movilidad, que es de lo más relevante que podemos hacer de forma individual«, explica. Incluso llama la atención que su casa es completamente sostenible. «Produzco 15 kw de electricidad, de sobra, y lo cargo en mi casa con un cargador rápido de Hyundai, y es una maravilla. ¡A mí no me quitan este coche ni sistema de carga nunca! Es perfecto», subraya.

«También tengo un monovolumen, un Staria, que me va estupendamente para hacer deporte, porque meto la bicicleta, me voy a escalar, es guapa, moderna, es muy fácil de conducir y es superespaciosa. Además, tengo que ir a Madrid mucho porque tengo la productora ahí, y son unos 350 km. Me suele llevar mi hijo y yo me reclino en el asiento de atrás y me quedo trabajando o descansando y voy muy cómodo», añade.

A la hora de elegir un coche, para Calleja prima la estética, la mecánica y las emisiones. «La estética es fundamental (el Ioniq 5 me encanta porque es perfecto de líneas, muy moderno). Siempre me había preguntado '¿por qué hacen esos concept cars y luego la realidad nunca se ajusta al concept car?'. Pues la primera vez que he visto que la realidad se parece a lo pensado es con este Ioniq 5. Un coche moderno, bonito, actual... esta estética es rompedora. La mecánica, sobra decirlo, es eléctrico, tiene mucha potencia, puedo dosificarla. Y las emisiones, ya te he respondido anteriormente, eso se ha convertido en el ADN de mi vida», puntualiza.

Ampliar Características del Ioniq 5 Ioniq 5 P.F. Motor y potencia: ENERGY 225kW 73kWh AWD Consumo medio: 190 Wh/km Medidas (largo /ancho/alto, en metros): 4,635 m/ 1,890 m/1,604 m Maletero (en litros): 531/1591 Velocidad máxima: 185 Aceleración de 0 a 100 km/h: 5.2 Precio: 62.850 euros

Así que, no duda en responder que «supera» a lo que esperabas antes de adquirirlo. «Las furgos ya las conozco, y sabía que ahí era mi mundo, pero cuando descubrí el coche eléctrico me replanteé por completo la forma de moverme. Creo que esta es la forma perfecta de poder moverte, sobre todo para mí, que tengo una casa con mis paneles solares donde cargo mi coche. Sabía que iba a ser bueno, pero no me imaginé que iba a ser tanto. Tampoco me imaginé que me iba a cambiar tanto la perspectiva de la movilidad. Ha llegado para quedarse», manifiesta.

Pero como buen aventurero que es, no solo guarda coches en su garaje. «Tengo bicis normales y tengo 3 bicis eléctricas. Soy un loco de este deporte. Voy a ser un poco petulante... me he hecho muy bueno en la modalidad de enduro, que es subir cosas bastante complejas (muchos dicen que imposibles), y bajar otras que son más complejas. De hecho, mis vacaciones del año pasado fueron en Whistler, en Canadá, es como la meca de este tipo de deporte. Próximamente me iré a Madrid a uno de los mejores lugares del mundo para hacer esta disciplina. ¡Me he electrificado!», detalla entre risas.

Obviamente, como amante de los coches y de la adrenalina, se podría imaginar que Calleja solo conduce, pero nada más lejos de la realidad. «Me gusta ir como pasajero cuando voy en la Staria que me lleva a Madrid, así aprovecho las tres horas de viaje leyendo correos, visualizando contenido que hacemos en mi productora, etc. Pero cuando estoy de vacaciones, o en casa libre, me gusta conducir siempre. Me apasiona conducir», cuenta. De hecho, es un gran copiloto, no de los que siempre está alertando de los peligros. «Creo que se tiene que imponer la razón y las cosas lógicas. No hay que ir con miedo. Hay que ir relajado. A fecha de hoy puedo decir que no he tenido ningún accidente. En competición sí que he volcado unas cuantas veces, pero como decimos en las carreras... si no vuelcas nunca sabrás si eres bueno porque no sabes dónde está el límite. Pero en la vida real no he tenido NUNCA un accidente. ¡Tengo todos los puntos!», concluye.

