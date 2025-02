Coches clásicos que se revalorizarán con los años Un vehículo que ha sido extremadamente popular y asequible para las masas probablemente no sea un clásico muy deseable, pero su versión más popular, más potente o rara podría volverse popular entre los entusiastas y ser considerada un clásico

Aunque llevan fabricándose desde hace más de 30 años, consideración para que un coche sea clásicos, algunos de ellos son cada vez más populares entre las personas que buscan oportunidades de inversión. Los modelos en perfecto estado y cuidadosamente seleccionados pueden aumentar su valor un par de veces, incluso después de varios años, según Matas Buzelis, experto en automoción de carVertical. Aun así, no todos los coches de 30 años de antigüedad son una inversión a futuro que merezca la pena. El volumen de producción, el precio y los motivos detrás de la fabricación pueden explicar por qué algunos vehículos se consideran clásicos propiamente dichos y otros no.

El Ford Sierra fue un coche muy popular durante los años 80 y 90. Sin embargo, no se trata de un modelo que fuera deseado entre los coleccionistas de vehículos clásicos. La historia es diferente con el Cosworth, una versión de alto rendimiento del Ford Sierra, que estuvo destinado a las carreras y tuvo una producción limitada.

Algunos ejemplos excelentes de precios variados que deberían aumentar su valor en el futuro con el Mercedes-Benz 500SL o 600SL (chasis R129). Se trata de un diseño atemporal de Mercedes-Benz. Estos roadsters eran muy refinados para su época y suelen ser buscados por los entusiastas de los coches alemanes.

También el Audi S2 Coupé, equipado con el icónico motor 2.2 de 5 cilindros y 20 válvulas. Ofrece mucha potencia sin perder el aspecto emblemático de Audi. O el Peugeot 205 GTI 1.9, quizás el padrino del segmento de coches hot-hatch. Un vehículo que es muy divertido a pesar de su potencia conservadora en los estándares actuales.

El Citroën SM se trata de un Citroën icónico con una mezcla de Maserati. Es un coche muy especial con una suspensión más refinada que las que se encuentran en los vehículos de lujo actuales. O más bien el Lancia Delta Integrale EVO (o EVO2), un coche extremadamente costoso que tiene mucho pedigrí en el Campeonato Mundial de Rally. Para cualquier coleccionista de vehículos, este es un activo muy valioso.

Aún así, los conductores que se plantean comprar un coche clásico a menudo suelen dejarse engañar por la idea de que se divertirán conduciendo ese vehículo específico y luego lo venderán por un gran valor. Sin embargo, pueden acabar en situaciones en las que su coche se maltrate demasiado y no conserve su valor. Por el contrario, las personas que compran coches como inversión no los conducen para asegurarse de que se mantendrán en las mejores condiciones y no sufrirán averías ni accidentes. Los utilizan tan solo en ocasiones especiales, generalmente evitando condiciones climáticas extremas. Esto también significa que estos coches deben guardarse en un aparcamiento seco, aislado y con temperatura regulada, lo que requiere una inversión adicional.

Incluso los coches clásicos de colección suelen reacondicionarse y repintarse, y apenas queda rastro de su aspecto original. Para conservar el máximo valor de un vehículo clásico antiguo, este tiene que ser lo más original posible y estar en las mejores condiciones. «No hay nada peor que tener un vehículo con algunas reparaciones baratas, especialmente cuando se consideran coches que son muy difíciles y costosos de mantener. Los modelos más antiguos de Mercedes-Benz, por ejemplo, eran muy avanzados para su época, pero también eran una pesadilla para reparar, ya que se utilizaban los controles hidráulicos para prácticamente todo. A menudo existe esta rutina interminable de buscar piezas originales, mientras que algunos componentes solo se pueden reacondicionar con la ayuda de mecánicos expertos», explica Buzelis.

Asimismo, los coches clásicos pueden tener un historial de mantenimiento muy antiguo, y es posible que algunos de esos registros nunca se hayan digitalizado. En consecuencia, la única evidencia disponible de su buen estado es la documentación de mantenimiento.

Por otro lado, los compradores de vehículos clásicos tienen que prestar atención a los documentos de los coches, ya que estos pueden ser falsos y crear la ilusión de que un automóvil no tiene defectos. Debido a que algunos registros históricos podrían haberse digitalizado, resulta una obviedad comprobar el historial en línea con un número VIN y ver si hay coincidencias.

