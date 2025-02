Cinco coches híbridos por menos de 15.000 euros

Canal Motor Jueves, 12 de octubre 2023 | Actualizado 13/10/2023 08:01h. Comenta Compartir

La tendencia del mercado automovilístico es llegar a tener un parque completamente eléctrico, algo que será una realidad a partir del 2035, año en el que la Unión Europea prohibirá la venta de motores de combustión que no empleen combustibles alternativos. Pero con un precio medio de los vehículos cero emisiones nuevos y, sobre todo, con una subida general del 40% en todos los coches en el último lustro, es lógico pensar en irse a sectores como el del vehículo de ocasión. Y empezar por los híbridos convencionales, con consumos contenidos y que optan por la codiciada etiqueta ECO de la DGT, es interesante. Así, desde Autocasión recogen los cinco híbridos que te podrías comprar (con todas las garantías) por un precio incluso inferior a la media del segmento, es decir, 15.000 euros.

En primer lugar, la generación actual del Toyota Yaris se posiciona como uno de los híbridos más vendidos del mercado. Un camino que construyó ya su predecesor el cual ofrecía una de las mejores relaciones potencia consumo del mercado pues con 100 CV solo gastaba 3,3 l/100 km. Esta generación salió al mercado en 2012 y se actualizó en el 2017.

Ampliar Toyota Yaris P.F.

La oferta es del año 2018 y tiene 119.000 km. Corresponde con el acabado Feel!, que por aquel entonces era el segundo más equipado. Si este no te convence y quieres buscar otro Toyota Yaris híbrido, solo tienes que acceder al listado pertinente del modelo. Te avisamos que si ves Yaris de 3 puertas es porque en aquel entonces sí existía dicha carrocería y no estaba reservada al GR Yaris.

También el Kia Niro, precursor de la nueva estrategia electrificada de la firma asiática, cuando nació la primera generación en 2016 solo lo hizo con esta versión híbrida autorrecargable a la que posteriormente se unieron el híbrido enchufable y el 100% eléctrico. Entre sus principales virtudes, además del pertinente consumo contenido, estaban un espacio interior muy sobresaliente con un maletero de 401 litros.

Ampliar Kia Niro P.F.

En cuanto al conjunto mecánico, los 141 CV de potencia conjunta estaban perfectamente resueltos combinando el bloque de gasolina 1.6 GDI de 105 CV con otro eléctrico de 44 CV para firmar un consumo medio de 3,8 l/100 km. Pocos son los modelos que cumplen los requisitos establecidos en este reportaje y como ves cuentan con bastantes kilómetros pero este nos ha cautivado.

El éxito del Toyota Auris ha sido muy elevado hasta el punto de ser el Toyota más vendido en nuestro mercado. Dos generaciones le contemplaron siendo quizá la más relevante la primera. De ahí que una de las ofertas más destacadas que han encontrado ha sido esta ya que con un buen número de kilómetros en su cuadro de instrumentos, el precio de partida es para pensárselo.

Ampliar Toyota Auris P.F.

Repasando de manera breve sus virtudes, 136 CV de rendimiento, hasta 3 km de recorrido en modo cero emisiones y un consumo medio de 3,8 l/100 km. Quien busque más tecnología y, sobre todo, quiera optar por una carrocería familiar, tiene que poner ya el foco en la segunda generación de este modelo.

El Fiat Panda Sport Hybrid ha sido uno de los últimos en llegar al mercado y de ahí que la oferta date de 2021. Porque si quieres un modelo urbano, con cierto componente histórico y un sistema híbrido que consuma poco, el Fiat Panda es una opción muy a tener en cuenta.

Ampliar Fiat Panda Sport Hybrid P.F.

Pero también hay que tener en cuenta que la tecnología que emplea no es autorrecargable como la del resto sino que se sostiene sobre un sistema microhíbrido con batería de 48 voltios que no le impide lucir el mismo sello ECO que el resto. Pese a contener el consumo y permitirle registrar un gasto de 4,8 l/100 km (en este caso bajo el ciclo WLTP), la principal desventaja es que no puede moverse en modo cero emisiones de manera independiente. Desarrolla 70 CV, más que suficientes para el entorno urbano y con el nivel de equipamiento Sport de esta oferta le puedes sumar un toque más racing.

Ampliar Lexus CT 200h P.F.

Por último, saltar al sector Premium es posible con el Lexus CT 200h, con el que en su momento era el modelo de acceso a la gama híbrida de Lexus. Con el mismo sistema mecánico que el Auris, el compacto de lujo nació en el año 2011 ofreciendo la misma calidad de fabricación que el resto de modelos de Lexus pero con un precio mucho más contenido, inferior en aquel momento a los 30.000 euros.

Hoy puedes encontrar uno por menos de la mitad. En cuanto al gasto medio que registraba, se podía mover fácilmente entre los 3,8 y los 4,1 l/100 km.