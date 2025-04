Las chapuzas más increíbles con las que algunos coches pretenden pasar la ITV

Patxi Fernández Viernes, 28 de junio 2024, 07:55 | Actualizado 11:36h. Comenta Compartir

El pasado año en nuestro país se realizaron casi 22 millones de ITV. Del total, 4 millones de vehículos no pasaron la ITV en el primer intento, según datos de AECA-ITV. A este dato, habría que sumarle que parque automovilístico español tiene una tasa de envejecimiento que supera en 4 puntos la media europea, la media antigüedad de los vehículos está situada en casi 15 años.

«Con los años, los vehículos son más propensos a sufrir desgastes en sus principales sistemas. Si se ha descuidado el mantenimiento del vehículo, éste empezará a tener problemas. De ahí la importancia de acudir de forma periódica a la ITV para garantizar que el vehículo cumple con los estándares de seguridad y medio ambientales exigibles», explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

A pesar de los progresos que se han logrado en los últimos años en la materia, la seguridad vial sigue siendo un desafío para el mundo. De acuerdo con el más reciente Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, publicado en diciembre de 2023 por la Organización Mundial de la Salud, cada año 1,19 millones de personas fallecen por siniestros viales en el mundo.

Estas cifras muestran que los siniestros de tránsito matan a una persona cada dos minutos y que se producen más de 3200 defunciones al día, convirtiéndose en la principal causa de muerte de los niños y jóvenes de 5 a 29 años.

El nivel de incumplimiento de la ITV en 2022 se encuentra por encima del 30%. Se trata de datos que son extraídos de la información del parque que se encuentra en el Registro General de Vehículos de la DGT y del informe que publica el Ministerio de Industria y Turismo sobre las inspecciones técnicas realizadas. Por eso el dato es del año 2022, último año con datos oficiales publicados.

Por todo ello, no es de extrañar que, por intentar ahorrar unos euros en el taller y arreglar su viejo coche, algunos hagan uso de este tipo de soluciones, comprometiendo seriamente su seguridad y la de los demás.

TÜV Rheinland, multinacional especialista en servicios técnicos que cuenta con 39 estaciones de ITV en toda España, ha recopilado las 'chapuzas' más ingeniosas que harían sonreír al mismísimo MacGyver, pero que no te servirán para pasar la inspección técnica.

1 Manualidades para niños en la etiqueta

Por ley, todos los vehículos deben llevar una pegatina que acredite la ITV vigente.

Ampliar Pegatina trucada

No llevarla puede suponer una multa de alrededor de 100 €, llevar tantas que limiten la visibilidad asciende a 200 € y, al considerarse un documento oficial, cualquier tipo de manipulación es un delito de falsedad documental y puede conllevar multas de entre 6.000 € y 12.000 € y penas de cárcel de 3 y 6 meses.

2 No todo en la vida se soluciona con cinta adhesiva

Son muchos los que intentan tapar desperfectos del vehículo usando cinta aislante para disimular durante la inspección.

Ampliar Cinta americana en el parachoques

Esto no te ayudará a pasar la ITV y es sancionable, ya que llevar la carrocería del vehículo con elementos cortantes es motivo de multa.

3 Remiendos en el cinturón

Algunos conductores llevan la costura a un nuevo nivel al remendar cinturones de seguridad con hilo y aguja o directamente con grapas.

Ampliar ¿Remedio casero para el cinturón?

Al tratarse de la ITV, los detalles en los elementos interiores de los vehículos suelen parecer secundarios. Sin embargo, lo que parece un gran apaño a primeras puede implicar graves consecuencias para la seguridad vial.

4 Espejito, espejito, ¿quién no va a pasar la ITV?

Se han dado casos en que las personas reemplazan los retrovisores por espejos.

Ampliar El espejo, como nuevo

Ni que decir tiene que esta práctica supone gran riesgo para la seguridad vial, ya que son elementos críticos para la visibilidad del conductor.

5 Manipular los sistemas de emisiones de gases para salir 'airoso'

Cada vez es más común trucar los sistemas de escape o los filtros de partículas para que los niveles de emisiones aparenten estar dentro de los límites permitidos.

Ampliar Cuidado con las emisiones

Esto no solo es ilegal, sino que también perjudica al medio ambiente.

En una inspección técnica de vehículos (ITV), este tipo de modificación podría resultar en una evaluación desfavorable o negativa. Desde TÜV Rheinland recuerdan que, «al finalizar la inspección, si el resultado es favorable con fallos leves, tendrás que subsanarlos, pero no tendrás que volver a pasar la inspección. No obstante, en caso de que presente defectos graves o muy graves, el resultado podrá ser desfavorable o negativo respectivamente. En este último caso, el vehículo no podrá circular ni para ir al taller y solo podrá utilizar los servicios de una grúa o remolque para transportarlo.

Cabe destacar que la multa por circular con un vehículo cuya ITV está caducada es de 200 euros (100 euros con pronto pago). Ahora bien, si se circula con ITV negativa, la sanción asciende a 500 euros, sin posibilidad de rebaja por pronto pago.

