Estos son los cascos para moto más seguros que te pueden comprar

A.P. Martes, 17 de diciembre 2024, 11:00 Comenta Compartir

El casco sigue siendo el principal elemento de protección de los motoristas. Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud el uso del casco reduce en más de un 50% la probabilidad de sufrir traumatismos craneoencefálicos severos en caso de accidente. Y aunque su utilización ya está generalizada entre el colectivo motorista, todavía es frecuente que no se utilice correctamente, bien por usar una talla inadecuada o por no abrocharlo y ajustarlo correctamente. No utilizar el casco, o no abrocharlo adecuadamente, ya supone una infracción grave de acuerdo con la normativa de circulación, pero debería incrementarse la vigilancia y control.

En cuanto al nivel de protección, todos los cascos disponibles en el mercado deben cumplir con las homologaciones en vigor (UNECE R22.05 o la recién introducida UNECE R22.06) lo que garantiza que cualquier casco, independientemente de su diseño, está creado y probado para proteger la zona craneal al completo en caso de impacto. Más importante que el tipo de casco (integral, jet o modular) es elegir un casco que cumpla con la homologación más reciente, porque garantiza haber superado las pruebas y estándares de seguridad más exigentes. Por ejemplo, un casco jet de la última homologación UNECE R22.06 es más seguro que un casco integral de homologación obsoleta.

Por todo ello, Anesdor propone una serie de medidas alineadas conforme a las actualizaciones en homologación, de manera que se prohíba circular con cascos de normativa UNECE R22.04 o anteriores, e igualmente se prohíba el uso del casco certificado de ciclomotor (popularmente conocido como «calimero»). Además, es necesaria una labor activa de vigilancia del mercado y control de importaciones para evitar la venta de equipamiento fuera de homologación o certificación, así como falsificaciones.

Todo esto debería acompañarse de una mayor inversión en campañas de concienciación sobre la importancia del uso correcto del casco y de la renovación cuando su casco queda obsoleto o dañado.

Cada tipo de casco (integral, jet, modular…) tiene unas aplicaciones específicas para las cuales ha sido diseñado, pero es la homologación y el correcto uso y conservación la garantía de que nos aporte el máximo nivel de seguridad.

«La industria ha invertido muchos recursos durante los últimos años para mejorar la seguridad de todos los tipos de cascos, y esa evolución e innovación se ha visto plasmada en la UNECE R22.06, la homologación más avanzada que supone una auténtica revolución en materia de requisitos de seguridad. Trasladar estos cascos al uso real en la calle sería una medida efectiva que redundaría en la seguridad vial de los motoristas», sostiene José María Riaño, secretario general de Anesdor.

Temas

Seguridad vial