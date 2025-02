El casco de tu moto también tiene fecha de caducidad

Canal Motor Viernes, 13 de octubre 2023, 13:00 Comenta Compartir

Los cascos de moto caducan. Aunque no tienen una fecha de caducidad exacta como tal, por ejemplo como aparece en los medicamentos o en los productos alimenticios, y aparentemente se encuentre en buen estado, la mayoría de los expertos consideran que su vida útil es de entre cinco y ocho años. Siempre dependerá de cómo lo cuidemos, el material con el que esté fabricado, su exposición a temperaturas o agentes no recomendados, los golpes que sufra... En el interior viene la fecha de fabricación que siempre nos servirá como orientación.

También tendremos que cambiarlo por otro nuevo cuando, según AMV, la calota exterior presente golpes, grietas, abolladuras o raspaduras de consideración. Cuando el acolchado interior presente signos claros de deterioro y no ajuste correctamente debido a su uso, la sudoración o el lavado. Asimismo, es recomendable cambiar el acolchado de manera periódica. También cuando el sistema de cierre comience a fallar o no funcione. Mucho cuidado con esto. Llevar un casco sin abrochar conlleva la misma multa y retirada de puntos del carnet que si no lo utilizamos. Y, por supuesto, es muy peligroso. Por supuesto, cuando las partes de plástico o resina se sequen o vidrien y no ajusten correctamente; y no existan recambios de pantalla o mecanismos en el mercado.

De igual modo, los cascos de moto caducan si han sufrido un impacto en un accidente de circulación o al caer de cierta altura. En casos así lo mejor es acudir con ellos a un establecimiento especializado en equipamiento de motorista para que lo examinen con detenimiento. Por suerte, hay una serie de consejos a seguir para alargar su vida. En primer lugar, no dejarlo a la intemperie ni sobre la moto. Al aparcar en la vía pública, algunos motoristas anclan su casco a la moto. Sin embargo, esto no es buena idea. La exposición prolongada al sol, el frío o la lluvia puede acelerar el deterioro de los materiales. Para evitar esto, en función de si conducimos un scooter o una moto, podemos guardarlo bajo el asiento, en el baúl trasero o en una maleta lateral o llevarlo con nosotros protegido en una funda o mochila específica.

De igual forma y para evitar impactos que puedan dañarlo, no debemos colgarlo en el manillar de la moto, ni en el retrovisor, ni tampoco dejarlo sobre el asiento, el depósito o el baúl trasero. Solo un instante en el que nos descuidemos puede hacer que se nos caiga al suelo. Tampoco dejar nada en su interior. Hay que evitar depositar los guantes de moto, las llaves u otros objetos dentro del casco. Además de poder romper el acolchado interior, acabarán ensuciándolo e impregnándolo de mal olor.

Sin ninguna duda, la limpieza contribuye a que un casco dure más. Cada vez que nos bajemos de la moto deberíamos, al menos, pasarle una bayeta con agua tibia para quitarle las partículas de suciedad o los insectos. Y si vamos a realizar una limpieza más completa del casco, siempre debemos de seguir las instrucciones del fabricante y, en caso de duda, consultar a un experto. Es fundamental que adquiramos productos específicos para su limpieza. ¡Nada de limpiacristales ni multiusos domésticos! Estos últimos pueden acabar deteriorando los materiales del casco.

Asimismo, secarlo correctamente. Cuando limpiemos nuestro casco o después de una jornada lluviosa, no hay que utilizar un secador, ni arrimarlo a fuentes de calor como estufas, radiadores o chimeneas para secarlo. Si lo hacemos, los pegamentos que se emplean en su fabricación podrían deteriorarse. Es mejor dejar que el casco se seque a temperatura ambiente o hacerlo con cuidado con una toalla.

Más información







Por último, guardarlo bien cuando no se utilice. Por ejemplo en un armario, bocarriba, apoyado en una base cómoda y en su funda. No es conveniente que donde lo guardemos hay envases que contengan gasolina, pintura sintética o disolvente. Si es así, lo más probable es que quede impregnado de olores desagradables.