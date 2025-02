N. Soage Jueves, 30 de marzo 2023, 03:44 Comenta Compartir

A partir de 2035 solo se podrán vender y matricular coches de hidrógeno, que puedan funcionar usando combustibles sintéticos neutros en carbono, es decir, e-fuels, así como eléctricos. Está claro que la industria del automóvil atraviesa un profundo cambio, «pero las soluciones pero las soluciones centradas en la electrificación no resolverán todos los problemas», afirmó Carlos Tavares, director ejecutivo de Stellantis –empresa de tecnología de movilidad sostenible que alberta 14 marcas de vehículos y dos brazos de servicios de movilidad– durante el primer 'Freedom of Mobility Forum' celebrado ayer.

Por ejemplo, «sin energía limpia, las soluciones basadas en la electrificación no traerán los beneficios esperados y no resolverán el problema de las emisiones», puntualizó. Y es que una vez que esto ya no sea una traba, todavía hay otro problema: la escasez de materia prima. «Aún teniendo una movilidad limpia y segura, el gran reto es el de la accesibilidad, que por el momento no existe ya que las materias primas son escasas y caras». Un ejemplo claro es el litio que se utiliza para ensamblar baterías, su elevado coste, el cual dificulta todavía más la accesibilidad a un coche eléctrico. «Para reemplazar la flota mundial de automóviles de 1.300 millones de unidades con vehículos limpios, no sabemos si hay todo el litio necesario».

Asimismo, el director ejecutivo de Stellantis tiene claro el objetivo del Grupo: proporcionar a los consumidores una movilidad limpia, segua y asequible; mientras que alcanzar el ambicioso objetivo neto de carbono cero para 2038, por delante de los competidores.

Por eso, Tavares señaló que no la estrategia de producto no puede centrarse en una única tecnología, sino en «soluciones diferentes y diferenciadas entre zonas urbanas y rurales. Incluso entre diferentes zonas dentro de un mismo país: el 40% de la población no vive en zonas urbanas y las zonas rurales necesitan diferentes modos de movilidad para acceder a los servicios de salud, educación y trabajo». Es más, el directivo tiene claro que «la humanidad no renunciará a la movilidad individual. Para ello, hay que encontrar una forma de hacerlo seguro, limpio y asequible. Hay que identificar soluciones concretas, adecuadas a cada necesidad».

Ante todo, concluyó que Stellantis está listo para 2035. «Estamos absolutamente a tiempo para ofrecer una movilidad limpia y electrificada para 2035, pero lamentablemente la decisión sobre este punto tuvo que tomarse antes, quizás en 2014 o 2015, y no en 2023». De hecho, Tavares subrayó que la discusión europea sobre el fin a los motores de combustión térmicos no cambió nada en la trayectoria de electrificación de Stellantis.