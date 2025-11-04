HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Uno de los coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre F. P.

Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias

A. Noguerol

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

La Comandancia General de los Carabinieri en Roma ha acogido la ceremonia de presentación de los nuevos coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre: Maserati MCPURA y Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Ambos vehículos han sido equipados con equipos especiales para el transporte rápido y seguro de órganos y sangre, lo que garantiza la máxima eficiencia en misiones médicas.

El primero es un coupé de altas prestaciones con motor Nettuno V6 biturbo de 630 CV con tecnología patentada de precámara, equipado con un monocasco de fibra de carbono y diseñado para garantizar velocidad y estabilidad incluso en las condiciones más exigentes, con soluciones tecnológicas de última generación.

El segundo se distingue por el legendario Quadrifoglio Verde, el símbolo del ADN de Alfa Romeo. Tiene un motor V6 biturbo de 520 CV combinado con un diferencial mecánico autoblocante, tracción trasera, suspensión deportiva y equipo de seguridad dedicado a las necesidades operativas.

Estos modelos, símbolo de la excelencia italiana, combinan alto rendimiento, confiabilidad y seguridad, respondiendo a las necesidades operativas de los Carabinieri en los servicios públicos.

La iniciativa confirma la colaboración estratégica entre Stellantis y los Carabinieri, destinada a garantizar vehículos tecnológicamente avanzados para misiones delicadas y de vital importancia.

Es la primera vez que los Carabinieri utilizan un automóvil Maserati, aunque la asociación entre Alfa Romeo y los Carabinieri es histórica, ya que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial; el primer Alfa Romeo de la fuerza fue el M «Matta» de 1900 en 1951.

Un año después, el sedán de 1900 se convirtió en el primer « Gazzella », que significa respuesta de emergencia en la lengua vernácula de los Carabinieri.

Su descendiente directo fue el Giulia de la década de 1960, utilizado de 1963 a 1968. Desde entonces, el vínculo entre los Carabinieri y Alfa Romeo ha continuado a lo largo de los años, con el Alfetta, 90, 75, 155, 156 y 159 y hasta el Giulia Quadrifoglio.

