Camper, 4x4 o autocaravana: qué tipo de vehículo necesitas según el tipo de viajero que eres

Canal Motor Sábado, 26 de agosto 2023 | Actualizado 28/08/2023 07:17h.

¿Ansioso por probar tu primera experiencia en camper y no sabes qué vehículo elegir? O al contrario, ya tienes experiencia en la vanlife y dudas de cuál es el mejor modelo para ti. Pues mira el siguiente test y ¡ponte a prueba! Ya seas un viajero solitario, lo hagas en familias o seas un amante de las rutas salvajes, Yescapa te demuestra que hay un tipo de autocaravana para cada viajero.

Si, por ejemplo, la idea de organizar un viaje con más de cuatro personas te estresa, o eres de los que prefieren ir a su aire e improvisar en el camino; entonces la clásica furgoneta camper es para ti. No te compliques buscando hoteles alejados del turismo de masas ni pierdas el tiempo buscando habitaciones para uno: la furgoneta camper es apta para dos y hasta cuatro personas, por lo que en ella encontrarás tu espacio y te sentirás a gusto ya sea viajando solo, en pareja o con tus amigos más cercanos.

Viajero libre, independiente, sin ataduras: la camper es lo tuyo. Pero si necesitas un poco más de espacio, porque donde caben dos, caben tres o más, siempre podrás contar con la furgo camper gran volumen, que te ofrece toda la practicidad de la camper, pero con una mayor amplitud para que estés a tus anchas.

Ampliar Autocaravana capuchina P.F.

Si no te imaginas irte de vacaciones sin tus tías queridas o tus amigos de toda la vida, no te preocupes, que en la capuchina todo el mundo es bienvenido. ¿Quién dijo que no cabe todo el familión en una autocaravana? Tu abuela estará a gusto con el aire acondicionado, la comodidad de las camas y la posibilidad de salir a respirar aire fresco cuando se le antoje, rodeada de todos sus nietos, en paisajes que nunca imaginó ver. Y quién sabe, ¡quizás hasta se convierta en una nueva tradición familiar!

Un palacio sobre ruedas, el yate de la carretera, la mansión de la vanlife… A la autocaravana integral se le suele llamar de muchas formas, pero lo cierto es que todas estas descripciones se quedan cortas. En este tipo de autocaravana encontrarás lo que necesitas y ¡mucho más! Este modelo de alta gama es el más caro de todos, por lo que si cuando viajas, lo haces a lo grande y no escatimas en lujo, al menos alguna vez en la vida debes probar la autocaravana integral.

Ampliar Autocaravana perfilada P.F.

Con una predilección por la naturaleza y llevar contigo tu café favorito, tu ideal de viaje es una mezcla de muchas cosas: lugares nuevos, paisajes impresionantes, pero con mucho confort, y que no te falte de nada en la maleta. Tu palabra clave es «equilibrio» y, ¿por qué renunciar a la comodidad mientras viajas o la libertad del autocaravanismo si puedes tenerlo todo? Tu autocaravana favorita es la perfilada, porque es como tú: práctica pero refinada, llena de sorpresas, fan de la improvisación pero también de tener todo lo necesario en tu casa a cuestas. Aerodinámica, consume menos combustible, ideal para parejas o familias con hijos y de conducción delicada, la autocaravana perfilada es tu vehículo ideal.

Rutas por descubrir, carreteras sinuosas, caminos escarpados y barro, mucho barro. En la vanlife también hay espacio para la aventura y la adrenalina. Prueba de ello, son los modelos 4x4 y off-road, que, al ser camperizados, te permitirán pasar la noche y continuar la ruta al borde de un precipicio, como te gusta. En estos vehículos todo terreno, ningún destino guardará secretos para ti.

Ampliar Caravana P.F.

Si, por otro lado, te gusta viajar en familia, pero también atesoras tu independencia. Un día quieres pasar varias noches en la naturaleza, pero al siguiente, has cambiado de opinión y extrañas la ciudad. No estás listo aún para el compromiso y eso está bien. Por eso, la caravana es lo que más te acomoda en este momento.

Vehículo sin motor que necesita ser remolcado por otro con motor, la caravana puede conectarse y desengancharse a éste cuantas veces sea necesario. Así que tranquilo, que puedes probar la caravana e ir viendo más adelante qué tipo de autocaravana es tu alma gemela.