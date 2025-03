Bicicletas, tablas de surf o maletas: cómo llevarlos en el coche

Canal Motor Domingo, 30 de julio 2023, 18:26 Comenta Compartir

Son muchos los conductores que cargan en sus vehículos con tablas de surf, bicicletas, motos, embarcaciones y, por supuesto, animales. Se trata, obviamente, de equipaje que no puede cargarse de forma convencional en el maletero y requiere de bacas, dispositivos adosados al portón trasero del automóvil o, incluso, de un remolque.

Los vehículos particulares no están destinados a transportar cargas, aunque está permitido que realicen esta función si están siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Tráfico. Los límites de permitidos de las dimensiones de la carga son diferentes dependiendo del tipo de vehículo que los porte: turismos, furgonetas o camiones.

Los coches únicamente podrán transportar cargas que sobresalgan un 10% de la longitud del vehículo en la parte superior o un 15% si es indivisible, mientras que en el caso de los destinados a transportar mercancías sí podrán superar los límites por delante, por detrás y por los lados. Asimismo, los turismos deben señalizar la carga obligatoriamente con una o dos señales V-20 dependiendo del ancho que ocupe esta, es decir, los paneles cuadrados (de 50 por 50 centímetros) con franjas diagonales y alternas de color rojo y blanco.

Si el ancho de la carga transportada ocupa menos que el ancho máximo del vehículo (incluidos los espejos), deberá colocar una sola señal V-20 situada en el centro y perpendicular al eje del coche. En cambio, si la mercancía se extiende por todo el ancho del vehículo, se tiene que señalizar con dos paneles V-20 colocadas transversalmente en cada extremo de manera que formen una 'V' invertida. Se recomienda amarrar las señales en todos los puntos de anclaje con correas o tensores elásticos y colocarlas lo más resguardadas del viento posible.

Cuando la matrícula o las luces trasera no son visibles porque las tapa la carga, es necesario colocar un dispositivo de alumbrado y señalización y una placa de matrícula adicional en la parte externa de la mercancía.

Además de los límites longitudinales, la carga no debe superar una altura establecida: entre el coche y la mercancía, no pueden superar los cuatro metros.

Además de todas estas normas de la DGT, desde ALD nos ofrecen una serie de recomendaciones para transportar todo tipo de objetos en el exterior de nuestro coche.

1 En la baca del coche

Estas barras de techo deben estar homologadas, convenientemente colocadas y sujetas en el techo del automóvil.

2 Tablas de surf

Lo más seguro es llevarlas apiladas unas encima de las otras en el techo sujetas a una baca, colocadas boca abajo y fijadas por la parte más estrecha, siempre bien amarradas con cuerdas o cinchas que cierren a presión. Transportar la tabla con una funda es elemental para evitar que se dañe.

3 Bicicletas

Aunque pueden transportarse en el interior del vehículo, cuando llevamos mucho equipaje, lo más cómodo y seguro es hacerlo en una baca situada en el techo, o bien en la parte posterior del vehículo, mediante portabicicletas de portón trasero o a través de un enganche acoplado a la bola trasera, si el vehículo la tiene. Lo más importante es cerciorarse de que la bicicleta está bien sujeta, que no impide la visibilidad ni tapa la matrícula o las luces del coche. La bicicleta no puede sobresalir lateralmente y, por la parte posterior solo puede hacerlo hasta un 15% de la longitud total del automóvil. Además, es recomendable que los portabicicletas vayan señalizados con la placa V-20.

4 Remolques

Para llevar un remolque ligero no se necesitan permisos especiales, solo el permiso B; para llevar un remolque de MMA superior a 750 kg con un vehículo de hasta 3.500 kg, siempre y cuando el conjunto no supere los 4.250 kg, necesitaremos el permiso B con la autorización B-96; y para remolcar una MMA de hasta 3.500 kg, siempre que el vehículo tractor no exceda esa misma MMA, tendremos que disponer del permiso de la clase B+E. Por supuesto, la conducción con remolque implica diferencias a la hora de manejar el vehículo, así como el conocimiento y la adaptación a una normativa de tráfico con nuevos límites de velocidad y otros factores condicionantes, como la distancia de seguridad o la presión de los neumáticos.

5 Motos y quads

Una vez comprobado que el remolque está correctamente fijado, el vehículo ha de subirse utilizando la primera velocidad y, una vez cargado, hay que asegurarse de que esté bien centrado para no descompensar el peso y que la rueda delantera llegue hasta los topes. Es fundamental fijar el vehículo con cinchas, tensándolas y pasándolas por la horquilla, el chasis, el basculante, la llanta delantera o las defensas.

6 Embarcaciones de recreo

A la hora de cargar una embarcación, hay que tener en cuenta su peso y sus dimensiones, ya que esto afectará al tipo de remolque y al permiso necesario. Antes de subirla al remolque hay que comprobar que no tenga agua y, una vez colocada, es fundamental asegurar la embarcación para que no pueda moverse durante el trayecto.

7 Animales

Aunque normalmente suelen ir en el interior del vehículo con rejillas divisorias o dentro de un transportín, los animales de grandes dimensiones como los caballos e, incluso, los animales de caza, tienen que ser transportados en remolques habilitados o, si cupieran, en transportines enganchados a la bola de remolque, siempre teniendo en cuenta la nueva ley de Bienestar Animal.

8 Caravanas

La caravana es un remolque en sí mismo, por eso hay que repartir bien el peso de la caravana para no desequilibrar la carga, teniendo en cuenta que debe recaer un poco más sobre la parte delantera. A la hora de engancharla al vehículo motor, hay que recoger las patas de la caravana, conectar las luces, el cable de seguridad y el estabilizador, si lo tuviera. Llegado el momento de partir, hay que quitar el freno de estacionamiento de la caravana.

Además, es recomendable insertar en el vehículo retrovisores suplementarios que se adapten a las dimensiones totales y faciliten la visión de todos los ángulos.

