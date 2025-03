Bicarbonato o pasta dentífrica, trucos de limpieza para el coche que podrían salirte muy caro

A.P. Miércoles, 11 de septiembre 2024, 09:00 Comenta Compartir

Ahorrar dinero hace que cada vez sean más los propietarios que recurren a lo que se podría decir que son «trucos» para mantener o limpiar el coche. El bicarbonato de sodio, el vinagre y el aceite de oliva son algunos ejemplos de productos domésticos que aseguran ofrecer soluciones a corto plazo, pero es fundamental saber que la salud y la longevidad del vehículo se pueden ver comprometidos.

«Si bien los trucos virales de limpieza de automóviles pueden parecer tentadores para soluciones rápidas, algunos de ellos pueden generar consecuencias no deseadas y causar daños duraderos a su vehículo. Es importante recordar que estos videos en las redes sociales a menudo no son realizados por expertos y es posible que no sean conscientes de que sus trucos aparentemente útiles pueden causar más daño que bien», explica Greg Wilson, director ejecutivo de Quotezone, expertos en comparación de seguros de automóviles.

«Es importante priorizar la salud y la longevidad de su automóvil confiando en métodos probados y aprobados por el fabricante y en productos de limpieza especializados. Usando los productos correctos puedes evitar daños adicionales, lo que podría acabar costándote menos a largo plazo», añade.

Por ejemplo, y en primer lugar, los usuarios de las redes sociales afirman que la combinación de cerveza y refresco es una gran solución para eliminar las manchas de aceite. Sin embargo, la cerveza no es un limpiador eficaz y la naturaleza abrasiva del bicarbonato de sodio plantea el riesgo de causar daños adicionales al vehículo. La combinación también podría dejar un residuo pegajoso, lo que se suma a los problemas de limpieza.

Otros de los trucos para limpiar el coche tienen que ver con la pasta de dientes. Algunos vídeos recomiendan utilizarla como compuesto para pulir, mientras que otros afirman que es una solución eficaz para limpiar los espejos retrovisores del coche. Lo que estos vídeos no te dicen es que la pasta de dientes puede dañar la capa de pintura transparente del coche e incluso la pintura que hay debajo. Lo mismo se aplica a los espejos, que pueden rayarse por las propiedades abrasivas de la pasta de dientes.

Algunos videos sugieren que mezclar vinagre y bicarbonato de sodio crea una solución eficaz para limpiar el auto de múltiples usos. Sin embargo, esta mezcla puede ser abrasiva o corrosiva, lo que podría provocar daños tanto en el interior como en el exterior del auto.

También se dice que el aceite de oliva es un producto de limpieza versátil que se puede utilizar tanto para los asientos de cuero como para el salpicadero. El cuero es un material delicado y requiere un producto de limpieza específico, en lugar de aceites de cocina que engrasarán los asientos y les darán un olor extraño. Si bien se puede utilizar aceite de oliva para el salpicadero, hay muchos factores a tener en cuenta, por lo que puede ser más fácil optar por un producto especializado.

De igual modo, en Internet circulan vídeos que sugieren el uso de espuma de afeitar para eliminar manchas de la tapicería del coche. Sin embargo, el uso habitual de gel de afeitar puede provocar más manchas, decoloración e incluso daños irreversibles. Esto se debe a la presencia de aceites minerales en el producto.

Usar aceite de coco para limpiar el plástico de los coches puede parecer un truco sencillo, pero no es el limpiador más adecuado y puede causar más daño que beneficio. Aunque puede funcionar temporalmente, podría dañar la pintura del coche al dañar la capa de revestimiento, lo que daría lugar a un aspecto opaco o incluso a pequeños arañazos. Esto puede hacer que la pintura sea más susceptible a la oxidación, lo que podría dar lugar a reparaciones costosas.

Asimismo, los jabones para platos están diseñados para eliminar la grasa y la suciedad, y lo hacen eliminando los aceites. Esto significa que pueden quitar la cera protectora y la capa transparente de la pintura de su automóvil y dejarlo vulnerable.