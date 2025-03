El Bentley de Barnato y su apuesta contra 'Le Train Bleu'

Santiago de Garnica Cortezo Sábado, 9 de abril 2022, 00:13 Compartir

Usted y yo, querido lector, vamos a olvidarnos de lo «políticamente correcto», vamos a sentarnos al volante de un Bentley con el que nos escaparemos a hace más de noventa años, en compañía de un personaje de novela.

Poseedor de una considerable fortuna proveniente de la explotación de minas de diamantes en África del Sur, famoso playboy, y «sportsman», y con un toque de excentricidad, Woolf «Babe» Barnato era toda una celebridad de la época. Y, además, por eso es nuestro protagonista hoy, un apasionado de los automóviles. Y esta pasión no se quedaba en adquirir los más potentes y rápidos, sino que iría más lejos: sería uno de los famosos «Bentley Boys», que dio tres victorias a esta firma inglesa en las 24 Horas de Le Mans (1924, 25 y 26). En realidad, es, hasta hoy, el único piloto que ha logrado tres triunfos en sus tres participaciones. Enamorado de la firma, acudiría en socorro de su creador, Walter Owen Bentley, en dificultades financieras, convirtiéndose en el año 1926 en el accionista principal de la prestigiosa marca.

«Calais-Méditerranée Express»

Pero vayamos un poco más adelante. Estamos en marzo de 1930, en plena Costa Azul, en Cannes. En una cena en su yate, con su amigo el jugador de golf Dale Bourn, Barnato lanza una apuesta: llegar a Calais por carretera más rápido que el famoso «Train Bleu» («Tren Azul»), que unía el sur con el norte de Francia y cuya denominación oficial era «Calais-Méditerranée Express», muy utilizado entre noviembre y abril por la aristocracia de sangre, y la nueva aristocracia del dinero nacida tras la I Guerra Mundial, que escapaban del invierno británico en busca del sol de la Riviera francesa.

En realidad, la idea no era nueva. Las carreras de automóviles contra «Le Train Bleu» se sucedieron entre finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, participando conductores con automóviles propios o patrocinados por marcas que buscaban notoriedad. Entre estos últimos, el antiguo corredor de motos y un pionero de la publicidad en el campo del motor, Dudley Noble, tuvo la idea de promocionar el nuevo Rover Light Six compitiendo contra el Blue Train a través de Francia, desde St. Raphael en la Costa Azul hasta Calais. Noble sabía que la velocidad mediadel Tren Azul, una vez que se tuvieron en cuenta todas sus paradas y desvíos, no superaba los 64 km/h. Para ganar al tren, Noble tenía que conducir prácticamente sin parar desde St. Raphael hasta Calais. El Rover logró un promedio de 61 km/h en su recorrido de poco más de mil doscientos kilómetros, para superar el tiempo esperado del tren de poco más de 20 horas, lo que le dio al equipo Rover una ventaja de 20 minutos. El Tren Azul había sido derrotado por primera vez y Noble logró su objetivo de hacer famoso al modelo de Rover.

El cuadro de Terence Cuneo, muestra el coupé Gurney Nutting delante del tren, pero este no fue el modelo utilizado

La apuesta de Barnato

Pero Barnato afirmó que no solo podría ganarle hasta Calais, como había hecho Dudley Noble, sino que podría estar en su club en Londres antes de que el tren llegara a su estación final de trayecto.

El día de la carrera, está terminando una copa en el bar del hotel Carlton cuando escucha que el tren había partido a las 17:54. Y a las 18,45 arranca, acompañado de Bourn. Y se inicia esta loca carrera entre el tren y el automóvil. Al volante de su Bentley Speed Six, Barnato pisa a fondo el acelerador (alcanzaba hasta 160 km/h) en las solitarias carreteras, de suelo en pésimo estado, apenas señalizadas, y bajo una fuerte lluvia y niebla. Ha hecho arreglos para que unas gasolineras permanecieran abiertas durante la noche en Aix-En-Provence y Lyon, así como para situar un camión cisterna en Auxerre: su automóvil tenía un consumo por encima de los 20 litros a los 100 kilómetros. No cuesta mucho pensar cómo sería el recorrido teniendo en cuenta las suspensiones, frenos y neumáticos de la época…

Alrededor de las cuatro de la madrugada, llegan a Auxerre pero no encuentran el camión para repostar, y además tiene un pinchazo, cerca de París. Pero Barnato y Bourn no se rinden. Cambian la rueda, encuentran gasolina en una casa particular, y siguen su carrera.

Llegan a Calais a las 10,30 horas y embarcan en un ferry. Y a las 15,26 entran por la puerta del «Conservative Club» en St James Street, Londres. Cuatro minutos después, a las 15,30 horas, el tren llegaba a Calais. Los socios del exclusivo club alzan sus copas en honor de Barnato.

El Bentley carrocería saloon de Mulliner, fue el modelo verdadero utilizado en la carrera

El récord ocupó muchas portadas de los diarios europeos, pero curiosamente no hay ninguna fotografía. Barnato ganó la apuesta de cien libras, aunque el Automotive Club de France intentó multarlo con 200 por una carrera no autorizada en Francia.

Una confusión histórica

El Speed Six evolucionó en 1929 como una versión de carreras del 6½ litros, presentado en 1926. La primera unidad corrió como Nº1 en Le Mans en 1929, donde ganó, y regresó como 'Old No 1' para ganar nuevamente en 1930. Se construyeron un total de 182 Speed Six entre 1929 y 1930 con una variedad de estilos y tipos de carrocería de varios carroceros.

El Speed Six chasis No HM 2855 fue entregado al presidente de Bentley, Woolf Barnato, por el carrocero Gurney Nutting en mayo de 1930. Barnato encargó personalmente muchos Bentley para satisfacer sus requisitos, todos eran vehículos «únicos» hechos a medida. En este caso bautizó a su nuevo Bentley Speed Six aerodinámico «Sportsman Coupe» realizado por Gurney Nutting como «Blue Train Special» en memoria de su carrera, y también se lo conoció comúnmente como «Blue Train Bentley».

Con el paso del tiempo, el automóvil con carrocería Gurney Nutting se identificaría erróneamente como el que había competido contra el Tren Azul. Esto se reiteró en artículos y en la pintura de la carrera de Terence Cuneo, que muestra el coupé Gurney Nutting justo delante del tren. Incluso en 2005, Bentley presentó el coupé en el material de comunicación de la empresa para celebrar el 75.º aniversario de la carrera, si bien más tarde la propia marca precisó el tema.

Si bien este Bentley recibe el nombre de Blue Train Special, no fue el utilizado en la carrera

Y es que en el relato de la carrera de Barnato, publicado en 1946 en la revista del «British Racing Drivers Club», este se refiere a «mi berlina Speed Six, con bidones de gasolina en el maletero y con una sola rueda de repuesto», mientras que el Sportsman Coupé no tenía maletero y llevaba dos neumáticos de repuesto, uno a cada lado del capó.

La investigación de los americanos Bruce y Jolene McCaw fue clave en destapar este error. Ellos fueron quienes, en su búsqueda, descubrieron, entre otros datos, que en los archivos del carrocero Gurney Nutting el cupé en cuestión, estaba aún en construcción cuando la carrera.

Los McCraw compraron el «Blue Train Special» construido por Nutting. Y también el original del HJ Mulliner, utilizado en la carrera, que restauraron reproduciendo la carrocería original, que se había sustituido por otra después de su triunfo contra el «Calais-Méditerranée Express», una historia de hace más de noventa años.