Por dónde bajar o si debo hacerlo: Qué hacer tras un incidente en carretera

Canal Motor Martes, 20 de junio 2023, 20:00 Comenta Compartir

Recientemente la Dirección General de Tráfico (DGT) ha enviado un mensaje clave a los conductores: no bajarse de sus vehículos tras un incidente en carretera. Pere Navarro busca así reducir la elevada cifra de arrollamientos que se está registrando, especialmente en autopistas y autovías. Atropellos que se producen, en su mayoría, cuando, tras un accidente leve o avería, los ocupantes del vehículo abandonan el habitáculo para colocar los triángulos de emergencia y señalizar la situación al resto de usuarios de la vía.

Sin embargo, todavía son muchos los conductores que no saben qué hacer en el momento de avería, no sabe por dónde debe bajar del vehículo ni si tiene o no que permanecer en él. La ley establece, en primer lugar, que, de ser posible, se debe llevar el vehículo a un lugar seguro, lo más alejado de la calzada. Luego, «los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes que conforman dicha plataforma», explican desde Help Flash.

En ese caso, el conductor deberá siempre hacer uso del chaleco reflectante. Por su parte, la norma explica que «si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado», añaden.

Además, de explicar cómo deben actuar tanto el conductor como los ocupantes del vehículo que ha quedado inmovilizado, la norma obliga a señalizar el incidente. Hasta el 1 de enero de 2026, las personas pueden elegir señalizar esta situación a los demás usuarios de las vías bien sea colocando los triángulos de seguridad o usando las luces V-16. Sin embargo, desde la DGT han pedido que se priorice el uso de las señales luminosas como Help Flash en lugar de los triángulos.

Más información





De esta forma, se busca que los conductores no tengan que caminar por la vía para colocar los triángulos de pre señalización de peligro 50 metros delante del vehículo y 50 metros por detrás. Se trata de una acción que implica un riesgo elevado, especialmente en autovías y autopistas debido a la alta velocidad con la que circulan los vehículos. De hecho, cifras oficiales dan cuenta de que tan solo durante el 2022, al menos 16 personas murieron atropelladas al bajarse de su coche en una autopista o autovía.